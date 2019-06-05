Эксперт о возможном кризисе США: никакой серьезной катастрофы не будет

Стоит ли ждать экономического краха США и является ли золото достаточно надежным инструментом для сохранения сбережений на случай кризиса, в эфире радио Sputnik рассказал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

Есть целый класс экономистов, которые каждый год предрекают крах США, и этого кризиса ждут уже не первое десятилетие. Как утверждают эксперты, американская экономика является перекошенной, там масса внутренних диспропорций. Существует огромный долг, дефицит торгового баланса. То есть, все предпосылки для кризиса и для серьезной девальвации доллара присутствуют, однако кризисной ситуации пока не наблюдается.

"Дело в том, что США являются мировым эмиссионным центром и выпускают мировую валюту. И они могут ее выпускать в таком объеме, в каком растет мировая экономика. Пока она растет и США являются мировым инвестиционным центром, никакой серьезной катастрофы не будет, поскольку деньги в США постоянно притекают", - разъяснил Зубец в эфире радио Sputnik.

Что же касается инвестиций, которые помогли бы пережить любой кризис, то эксперт заметил, что наиболее надежными в этом случае являются вложения в недвижимость, в покупку земель. Также надежными вложениями являются вклады в собственное образование. По мнению эксперта, вложения в себя являются хорошими инвестициями. Что же касается золота, то оно может также рассматриваться как защитный инструмент на случай кризиса.

"Ряд Центробанков – российский, китайский – покупают золото. В какой-то обозримой перспективе (примерно, три года) вероятность не глобального кризиса, а локального спада повышается. Россия вкладывается в золото, как как это защитный инструмент на случай санкций", - заявил Зубец.

Центробанк, по словам эксперта, скупает то золото, которое производится в самой России. Поэтому увеличение доли золота в резервах страны – замечательный способ относительно недорого подстраховаться на случай кризиса, резюмировал эксперт.

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