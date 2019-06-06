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Беляев Михаил Кимович
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Эксперт: зачем Игорь Додон прибыл в Санкт-Петербург

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Аналитик Российского института стратегических исследований рассказал о сути Петербургского международного экономического форума.

В среду Президент Молдовы Игорь Додон прибыл с рабочим визитом Санкт-Петербург. Додон отметил, что прибыл в России по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина для участия в XXIII Международном Экономическом форуме.

О сути этого события рассказал эксперт РИСИ Михаил Беляев.

"Петербургский международный экономический форум – это чрезвычайно представительное мероприятие, которое окажет самое положительное влияние на экономику не только России, но и мира", - уверен эксперт.

Круг тем, обсуждаемых на форуме чрезвычайно широк, утверждает аналитик.

"В этом году на форуме будут обсуждены такие проблемы, как изменение климата, вопросы динамичного развития экономики, неравенства, усугубляющегося как между странами. Мероприятия посетят Президент России Владимир Путин, и КНР Си Цзиньпин. Китай уже вышел на позиции лидера мировой политики и экономики. Без него решать международные проблемы невозможно", - отметил Беляев.

Петербургский международный экономический форум иногда называют "Северным Давосом", но эксперт уверен, что событие в Санкт-Петербурге масштабней.

"Разница между экономическими форумами весьма существенная, как по количеству стран-участниц, так и по числу участников. Петербургский форум значительно превосходит Давосский по числу участников – 17 000 против 3 000. При этом ПМЭФ – настоящий деловой форум, на котором совершаются крупные сделки. Так, в прошлом году было заключено около 550 торговых соглашений на сумму 2,4 трлн рублей", - резюмировал аналитик.

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Теги:
Молдова, Россия, Додон, Санкт-Петербург, форум


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