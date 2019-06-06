Павленко: восточные европейцы не чувствуют себя полноценными людьми

После расширения Евросоюза на восток все больше жителей восточноевропейских стран начинают ощущать себя людьми "второго сорта", рассказала проректор по науке Российского Государственного Гуманитарного Университета Ольга Павленко.

Недавние экспертно-аналитические исследования ЕС показывают, что разрыв между востоком и западом Европы и отчуждение Восточной Европы от либерального Запада стремительно увеличиваются. Об этом говорят все - начиная от Карнеги до аналитиков из Центральной Европы, с Балкан. Восточноевропейские граждане начинают чувствовать свою "неполноценность" из-за того, что уровень доходов в Западной и Восточной Европе разнится очень серьезно. Последняя статистика показывает, что доходы жителей Восточной Европы составляют 42% от доходов жителей Западной Европы.

Примечательный факт: крупные корпорации предпочитают размещать свои заводы в странах Восточной Европы, потому что правительства этих стран предоставляют им серьезные налоговые льготы.

"Концерн Audi собирает свои двигатели в венгерском городе Дьере. Полная сборка происходит в немецком Ингольштадте. Если мы сравним зарплату венгерского рабочего в Дьере с зарплатой немецкого рабочего, то при одинаковой квалификации дневная зарплата немецкого рабочего практически равна месячному заработку рабочего из Венгрии", - сообщила Павленко в эфире радио Sputnik.

Кроме этого, Виктор Орбан предоставил концерну немалые льготы за то, что они разместили в Венгрии свое производство. Плюс так называемый "Закон о рабстве", который вызвал очень жесткую критику в Венгрии и очередные марши протеста.

"Для того, чтобы концерн имел прекрасные позиции, ему было предоставлено 400 часов – то есть, 400 часов в год рабочий должен отработать на заводе бесплатно. Это вещи, конечно, создают у людей из Центральной и Восточной Европы ощущение, что они неполноценны", - заявила эксперт.

Недовольство жителей Восточной Европы приводит к тому, что страны Восточной Европы выставляют свой счет Германии. По словам Павленко, за период с 2009 г. по 2018 г. примерно 2,7 млн. человек из Восточной Европы, квалифицированных работников, переехали в Германию. Это молодые люди до 30 лет, за счет которых Германия покрыла серьезный дефицит в своей рабочей силе. И сейчас правительства Восточноевропейских стран требуют компенсаций за то, что затратили на их образование колоссальные средства. Речь идет о сумме порядка 100 млрд. евро, отметила Павленко. Недовольство существующим положением дел будет только накапливаться, и это серьезная проблема, решение которой еще предстоит найти.

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