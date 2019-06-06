Павленко: восточные европейцы не чувствуют себя полноценными людьми

Недавние экспертно-аналитические исследования ЕС показывают, что разрыв между востоком и западом Европы и отчуждение Восточной Европы от либерального Запада стремительно увеличиваются. Об этом говорят все - начиная от Карнеги до аналитиков из Центральной Европы, с Балкан. Восточноевропейские граждане начинают чувствовать свою "неполноценность" из-за того, что уровень доходов в Западной и Восточной Европе разнится очень серьезно. Последняя статистика показывает, что доходы жителей Восточной Европы составляют 42% от доходов жителей Западной Европы.
Примечательный факт: крупные корпорации предпочитают размещать свои заводы в странах Восточной Европы, потому что правительства этих стран предоставляют им серьезные налоговые льготы.
"Концерн Audi собирает свои двигатели в венгерском городе Дьере. Полная сборка происходит в немецком Ингольштадте. Если мы сравним зарплату венгерского рабочего в Дьере с зарплатой немецкого рабочего, то при одинаковой квалификации дневная зарплата немецкого рабочего практически равна месячному заработку рабочего из Венгрии", - сообщила Павленко в эфире радио Sputnik.
Кроме этого, Виктор Орбан предоставил концерну немалые льготы за то, что они разместили в Венгрии свое производство. Плюс так называемый "Закон о рабстве", который вызвал очень жесткую критику в Венгрии и очередные марши протеста.
"Для того, чтобы концерн имел прекрасные позиции, ему было предоставлено 400 часов – то есть, 400 часов в год рабочий должен отработать на заводе бесплатно. Это вещи, конечно, создают у людей из Центральной и Восточной Европы ощущение, что они неполноценны", - заявила эксперт.
Недовольство жителей Восточной Европы приводит к тому, что страны Восточной Европы выставляют свой счет Германии. По словам Павленко, за период с 2009 г. по 2018 г. примерно 2,7 млн. человек из Восточной Европы, квалифицированных работников, переехали в Германию. Это молодые люди до 30 лет, за счет которых Германия покрыла серьезный дефицит в своей рабочей силе. И сейчас правительства Восточноевропейских стран требуют компенсаций за то, что затратили на их образование колоссальные средства. Речь идет о сумме порядка 100 млрд. евро, отметила Павленко. Недовольство существующим положением дел будет только накапливаться, и это серьезная проблема, решение которой еще предстоит найти.
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