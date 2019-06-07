Зудин: между Евросоюзом и Россией необходимо полноценное партнерство

Президент России Владимир Путин, выступая перед главами иностранных информагентств, заявил о том, что Россия приветствует восстановление отношений с Европой, если Европарламент будет готов поменять свою политику в отношении России.

"Президент четко дал понять две вещи: первое – добрая воля у России по улучшению сотрудничества с Евросоюзом имеется и всегда имелась, вторая – мяч на поле Евросоюза", - заявил Зудин в эфире радио Sputnik.

По словам политолога, Россия ждет встречных шагов, которые бы свидетельствовали о доброй воле Евросоюза, и эти встречные шаги должны быть убедительными, а не символическими и не должны быть просто риторикой. Общеизвестно, что сейчас в Европе отношение к России противоречивое. С одной стороны, наблюдается все больше признаков усиления реалистических настроений, усиление понимания того, что с Россией необходимо полноценное партнерство, что конфронтация – это тупик. С другой стороны, видимых и серьезных изменений в официальной политике Евросоюза пока не происходит, поскольку политический класс, который заправляет в Брюсселе, остается прежним.

"Наверное, важно будет то, каким образом и насколько в положительную сторону повлияют итоги последних выборов в Европарламент", - резюмировал Зудин.

Напомним, что отношения РФ и Запада ухудшились в связи ситуацией вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад тогда ввел против России санкции, Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение. Как неоднократно подчеркивала российская сторона, разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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