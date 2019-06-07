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Виорел Гырбу
© Sputnik / Miroslav Rotari

Экономист: какой инфляции ждать Молдове и что это означает

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Экономический эксперт Виорел Гырбу рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" рассказал о тенденциях развития молдавской экономики.

2018 год стал годом с самым низким уровнем инфляции за последние пять лет – 3%. Хорошо это или плохо для экономики, и какой уровень инфляции предпочтительней – на эти вопросы в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" радиостудии Sputnik Молдова ответил экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Сложно сказать какой именно должна быть инфляция. До 10% - это не проблема. Проблема в том, чем именно она создана. Если экономика хорошо развивается и растут заработные платы граждан скажем на 15% в год, при инфляции 10%, то это позитивный процесс", - сказал Гырбу.

Низкий уровень инфляции вовсе не всегда свидетельствует о стабильном росте экономике, вполне возможен и ее застой, утверждает эксперт.

"Рост цен создает психологический дискомфорт, но этот дискомфорт ничто в сравнении с тем, когда экономика вообще не развивается и граждане уезжают за рубеж. За счет чего происходит инфляция и растут цены? Один из компонентов роста цен – это заработная плата, если ее рост обгоняет рост цен – то это нормально", - объяснил экономист.

Рассматривать рост цен в отрыве от роста зарплат и роста ВВП на душу населения ни в коем случае нельзя, уверен Гырбу.

"Если же цены растут за счет того, что импорт подорожал, то нужно что-то менять. Если цены растут из-за того, что доля предпринимателя выросла, то это означает, что возможностей развивать бизнес у нас больше. Ведь каждый из нас потенциальный предприниматель, и предпринимательский талант можно осознать, проанализировав долю прибыли в цене. Если прибыль 50% как было в "лихие 90-е", то предпринимателем может быть каждый. А вот если доля прибыли 1-2%, то далеко не каждый с этим справится. Поэтому не всегда стоит бояться роста цен, вопрос в совокупности факторов, которые ведут к этому росту", - резюмировал собеседник.

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Теги:
ввп, зарплаты, цены, экономика, инфляция


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