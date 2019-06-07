19:38 07 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.37
  • USD18.13
  • RUB0.28
  • RON4.31
  • UAH0.67
Поиск
Богдан Безпалько
© Sputnik / Владимир Трефилов

Безпалько: ООН признала победу над нацизмом всемирным наследием

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
20 0 0

Почему инициатива ООН о признании победы над нацизмом всемирным наследием человечества является важной, рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Сейчас Вторая мировая война и Великая отечественная война в России подвергаются масштабнейшей ревизии, события тех времен часто искажаются, а неонацизм в некоторых странах встречает поддержку даже на государственном уровне. Об этом в эфире радио Sputnik заявил Богдан Безпалько.

"Инициатива очень важна и хорошо, что Гутерреш ее поддержал. Россию хотят лишить нематериальной ценности – ее роли в победе над нацизмом. Эта победа - полностью ее заслуга", - сообщил эксперт.

Безпалько подчеркнул, что конечно же, победа была завоевана в том числе и при содействии союзников и других стран, но именно России выпала участь принять на себя большую часть всех потерь и тяжестей войны. Учитывая тот факт, что сегодня некоторые страны вообще выступают даже против осуждения нацизма, эта резолюция будет тем более важна.

"К сожалению, подобного рода резолюции не могут изменить ситуацию в некоторых странах, где неонацисты находят государственную поддержку", - заключил эксперт.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Трагическая дата: кишиневское гетто - нацизм не щадил никого
Героизация нацизма - молчание Запада и воспоминания жительницы Молдовы
Американцы и европейцы не знают о роли СССР в победе над нацизмом
Теги:
ООН, нацизм, Вторая мировая война


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Антирейтинг: 10 самых грязных стран мира
Захарова: Запад потерял интерес к Сирии после неудачного свержения Асада
Защищаем себя на отдыхе
Собираем аптечку в отпуск: список лекарств, которые пригодятся в дороге

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться