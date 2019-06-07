Безпалько: ООН признала победу над нацизмом всемирным наследием

Почему инициатива ООН о признании победы над нацизмом всемирным наследием человечества является важной, рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Сейчас Вторая мировая война и Великая отечественная война в России подвергаются масштабнейшей ревизии, события тех времен часто искажаются, а неонацизм в некоторых странах встречает поддержку даже на государственном уровне. Об этом в эфире радио Sputnik заявил Богдан Безпалько.

"Инициатива очень важна и хорошо, что Гутерреш ее поддержал. Россию хотят лишить нематериальной ценности – ее роли в победе над нацизмом. Эта победа - полностью ее заслуга", - сообщил эксперт.

Безпалько подчеркнул, что конечно же, победа была завоевана в том числе и при содействии союзников и других стран, но именно России выпала участь принять на себя большую часть всех потерь и тяжестей войны. Учитывая тот факт, что сегодня некоторые страны вообще выступают даже против осуждения нацизма, эта резолюция будет тем более важна.

"К сожалению, подобного рода резолюции не могут изменить ситуацию в некоторых странах, где неонацисты находят государственную поддержку", - заключил эксперт.

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