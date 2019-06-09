Политолог: что стало истинной причиной нынешнего кризиса в Молдове

Публицист и политолог Игорь Волницкий рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о предпосылках нынешних политических коллизий в стране.

Нынешний политический кризис является уникальным для молдавской истории и его источник следует искать в прошлом, 2018 году – такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал публицист и политолог Игорь Волницкий.

"Основы нынешних событий были заложены в 2018 году. Когда после непризнания итогов выборов мэра Кишинева стало понятным, что после парламентских выборов альянс между партиями, которые объявили себя проевропейскими, невозможен. Речь идет о демпартии и блоке ACUM", - сказал политолог.

Несговорчивость партий, позиционирующих себя проевропейскими, поспособствовала успеху ПСРМ, утверждает эксперт.

"Демократическая партия в 2018 году сузила себе поле для политической игры после парламентских выборов. Пропасть, которая образовалась между демократами и акумовцами, вывела на первый план социалистов, которые стали практически доминирующей партией в молдавской политике", - разъяснил Волницкий.

Именно сложные и порой противоречивые отношения между политическими партиями и явились причиной нынешних событий, уверен политолог.

"Социалисты посчитали более уместным для себя союз с партиями, которые входят в блок ACUM. Это, конечно, не могло понравиться демократам, которые считали, что при любом раскладе они должны остаться у власти – либо с партией социалистов, либо с привлечением депутатов из других партий. Демократы задействовали весь арсенал имеющихся средств и в результате мы пришли к сегодняшним реалиям", - резюмировал эксперт.