Политолог: что стало истинной причиной нынешнего кризиса в Молдове

Нынешний политический кризис является уникальным для молдавской истории и его источник следует искать в прошлом, 2018 году – такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал публицист и политолог Игорь Волницкий.
"Основы нынешних событий были заложены в 2018 году. Когда после непризнания итогов выборов мэра Кишинева стало понятным, что после парламентских выборов альянс между партиями, которые объявили себя проевропейскими, невозможен. Речь идет о демпартии и блоке ACUM", - сказал политолог.
Несговорчивость партий, позиционирующих себя проевропейскими, поспособствовала успеху ПСРМ, утверждает эксперт.
"Демократическая партия в 2018 году сузила себе поле для политической игры после парламентских выборов. Пропасть, которая образовалась между демократами и акумовцами, вывела на первый план социалистов, которые стали практически доминирующей партией в молдавской политике", - разъяснил Волницкий.
Именно сложные и порой противоречивые отношения между политическими партиями и явились причиной нынешних событий, уверен политолог.
"Социалисты посчитали более уместным для себя союз с партиями, которые входят в блок ACUM. Это, конечно, не могло понравиться демократам, которые считали, что при любом раскладе они должны остаться у власти – либо с партией социалистов, либо с привлечением депутатов из других партий. Демократы задействовали весь арсенал имеющихся средств и в результате мы пришли к сегодняшним реалиям", - резюмировал эксперт.