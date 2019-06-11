Матвиенко: кризис в Молдавии может разрешить только политический диалог

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ответила на вопрос о политическом кризисе в Молдавии.

Ситуация в Молдавии, действительно, сложная, это реальный политический кризис, который сложился после выборов в парламент Молдавии. Об этом заявила Валентина Матвиенко на пресс-конференции, которая состоялась по окончанию 460-го заседания Совета Федерации.

"Казалось бы, внутри парламента создана коалиция, избран председатель парламента, глава правительства. Но те люди, которые считают себя хозяевами страны, остались недовольны этим", - сообщила Матвиенко.

Председатель Совета Федерации выразила надежду на возможность мирного диалога, подчеркнув, что противостояние, спекуляции, ангажированные решения Конституционного суда не способствует разрешению кризиса, поскольку сегодня и общество, и власти заинтересованы в мирном урегулировании кризиса.

Как объяснила Матвиенко, мирное урегулирование в данном случае предполагает только внутримолдавский политический диалог между всеми политическими силами, которые хотят в стране мира, стабильности и развития, сообщает Sputnik Молдова.

"Кроме поиска компромиссов, другого пути нет. России не безразличен народ Молдавии, мы всячески заинтересованы в том, чтобы этот кризис был разрешен мирным путем. И если Россия в чем-то может содействовать, мы готовы это делать", - заключила Матвиенко.

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