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Валерий Коровин
© Sputnik / Дмитрий Донской

Политолог: отношения между Россией и США могут быть восстановлены

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В эфире радио Sputnik директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин рассказал, в каком случае диалог между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией может прийти в норму.

Штаты оказывают давление на Россию, вводя против нее и ее граждан все новые санкции, на этом фоне отношения двух стран все больше охладевают, отметил российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир".

Президент РФ Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи.
© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин допускает, что Трамп хочет восстановления отношений, в этом заинтересована и Россия

Определенную надежду на изменение ситуации, по мнению Путина, вселяет предстоящий саммит G-20 в японском городе Осака, где российская и американская стороны могли бы обсудить накопившиеся друг к другу вопросы и прийти к конструктивным решениям.

Комментируя эту информацию в эфире радио Sputnik, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин разъяснил, при каких условиях следует надеяться на возврат к широкому диалогу между Россией и Штатами.

"Отношения между Россией и США могут быть восстановлены, если США перейдут в фазу соблюдения договоренностей и выполнения международных обязательств: договоров, конвенций, соглашений", - заявил эксперт. 

По мнению Коровина, в нынешних условиях, когда Штаты не соблюдают международные обязательства в виде договоренностей, невозможно налаживать сотрудничество.

"Даже если кто-то, например, Дональд Трамп, намерен что-то выполнять, он находится в блокированном состоянии теми глобалистскими элитами, которые сложились в США за последние четверть века. Поэтому отношения с США будут и дальше деградировать, а количество противоречий – нарастать", - резюмировал Коровин.

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