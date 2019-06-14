Гречаная: задержек по зарплатам у бюджетников не будет

Спикер парламента Зинаида Гречаная заявила в интервью корреспонденту Sputnik Молдова, что работники государственных учреждений могут не опасаться задержек заработной платы.

Гражданам не следует переживать, что нестабильная политическая ситуация в стране может стать причиной несвоевременной выплаты зарплат. Спикер Зинаида Гречаная заявила, что на сегодняшний день нет никаких задержек и выразила уверенность, что этого и не произойдет.

"Те специалисты, которые работают в министерстве финансов, не позволят, чтобы была блокирована работа казначейства, чтобы деньги не поступали в местные органы, в другие государственные учреждения. Есть люди, которые этот процесс администрируют, они должны все это обеспечить", - заверила Гречаная.

Также спикер рассказала, что политические силы, которые должны уйти, блокируют доступ к государственным учреждениям, не пускают в здание правительства. Однако это, по ее мнению, вопрос времени.

"Очень многие внутренние силы поддерживают нас, и большинство граждан прекрасно понимает, что власть была узурпирована. Те политические силы, которые узурпировали власть, должны просто уйти. Мы призываем их к мирной передаче власти", - отметила спикер.

Гречаная сообщила, что все чиновники, добросовестно выполнявшие свои обязанности в предыдущие годы, без работы не останутся, так как специалисты всегда нужны. В качестве примера она привела администрацию президента. С приходом Игоря Додона никто не был уволен оттуда.

"Мы собрали весь секретариат парламента, они все вышли на работу. Они работают, мы никого не собираемся увольнять. У нас рынок людских ресурсов не так велик", - резюмировала Гречаная.

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