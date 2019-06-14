Эксперт: мир стремится избавиться от долларовой сверхзависимости

Информацию о переходе на расчёты в рублях и евро между Россией и Евросоюзом прокомментировал в эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.

Российская и европейская стороны намерены создать рабочую группу для решения вопросов в связи с переходом на расчеты в рублях и евро. Таким образом РФ и ЕС стремятся минимизировать риски для бизнеса и укрепить взаимовыгодное сотрудничество.

Как полагает Ковалев, евро пытается составить конкуренцию доллару в условиях торговых войн, которые США ведут по всему миру.

"Евро — это своеобразный конкурент доллара на мировом уровне как одна из резервных валют, и сейчас мы наблюдаем обострение борьбы между двумя наиболее сильными на сегодняшний день валютами", - отметил российский эксперт.

По словам Ковалева, весомость евро по его роли в мировой экономике несопоставима с долларом на данный момент, но подобные шаги, предпринимаемые странами, говорят о попытках избавиться от сверхзависимости от одной мировой денежной единицы, контролируемой из США.

"Если мы с любой стороной переходим на расчеты в нацвалютах, то соответственно, это лишает США возможности, используя динамику курса доллара, извлекать свою прибыль в ущерб своим партнерам", - резюмировал Ковалев.

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