Гречаная: ни Западу, ни Востоку не нужна дестабилизация в Молдове

"Не будет политической стабильности – не будут идти в страну инвестиции, не будет сотрудничества с международными финансовыми организациями. Бизнес будет покидать страну, что он и делал все эти годы. Политическая стабильность – это и экономическая стабильность", - отметила Гречаная.
По словам спикера, хоть коалиция и была сформирована политическими силами, различными по своей идеологии, необходимо помнить, что выборы уже прошли, и сейчас время всем политическим силам объединиться и работать для своего народа.
"Все наши внешние партнеры говорят о том же – они желают видеть Молдову островком стабильности", - сообщила Гречаная.
Как полагает политик, между депутатами от партии социалистов и блоком ACUM нет противоречий. В настоящий момент, когда выборы уже прошли, важны не политические взгляды, а желание работать.
"Избирателям надоели политические распри. Избиратели хотят, чтобы политики наконец договорились и работали. Мы не должны дружить с кем-то против кого-то. Мы должны уметь защищать интересы своей страны. Со всеми договариваться и вести переговоры, но во имя Молдовы", - заключила Гречаная.
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