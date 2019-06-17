Гречаная: ни Западу, ни Востоку не нужна дестабилизация в Молдове

Спикер Парламента Молдовы Зинаида Гречаная рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik Молдова о том, как она видит дальнейшую совместную работу депутатов из фракции социалистов с депутатами блока ACUM.

Правительство и парламент намерены работать прежде всего на благо страны и народа. Об этом заявила спикер парламента, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Молдова о том, будет ли плодотворным сотрудничество различных политических сил в руководстве республики. Как подчеркнула Гречаная, парламентское большинство создавалось именно для того, чтобы привести к стабильности всю деятельность в стране. И в первую очередь, важно было обеспечить политическую стабильность.

"Не будет политической стабильности – не будут идти в страну инвестиции, не будет сотрудничества с международными финансовыми организациями. Бизнес будет покидать страну, что он и делал все эти годы. Политическая стабильность – это и экономическая стабильность", - отметила Гречаная.

По словам спикера, хоть коалиция и была сформирована политическими силами, различными по своей идеологии, необходимо помнить, что выборы уже прошли, и сейчас время всем политическим силам объединиться и работать для своего народа.

"Все наши внешние партнеры говорят о том же – они желают видеть Молдову островком стабильности", - сообщила Гречаная.

Как полагает политик, между депутатами от партии социалистов и блоком ACUM нет противоречий. В настоящий момент, когда выборы уже прошли, важны не политические взгляды, а желание работать.

"Избирателям надоели политические распри. Избиратели хотят, чтобы политики наконец договорились и работали. Мы не должны дружить с кем-то против кого-то. Мы должны уметь защищать интересы своей страны. Со всеми договариваться и вести переговоры, но во имя Молдовы", - заключила Гречаная.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK