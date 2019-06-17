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Юрий Почта, политолог, профессор кафедры сравнительной политологии Российский Университет Дружбы Народов
© Sputnik /

Почта: "Северный поток-2" для Германии – вопрос защиты своих интересов

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Почему политика США по отношению к Европе, в частности, попытки экономического давления на Германию, встречает все более активное сопротивление в рядах европейских политиков, рассказал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН, политолог Юрий Почта.

Глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд высказал свою позицию по отношению к реализации проекта "Северного потока – 2". По мнению депутата, США не могут вмешиваться в этот вопрос, тем более действовать методом шантажа.

Nord Stream 2
© Sputnik / Nord Stream 2
Ритм работ выдерживается: более половины "Северного потока — 2" уложено

"Депутат высказал правильную, но совершенно банальную мысль о том, что есть экономические интересы Германии и целого ряда государств в обеспечении надежных поставок газа", - заметил Почта в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, Россия подтвердила свой статус надежного поставщика. И когда США вместо того, чтобы участвовать в реальной конкуренции, начинают шантажировать своих партнеров, это выходит за рамки цивилизованных взаимоотношений между странами.

"В условиях кризиса неолиберальной экономической модели получается, что былые мифы о солидарности, единстве ценностей уходят на задний план, а на первый план выходит национальный эгоизм, в данном случае, интересы США", - добавил политолог.

Как разъяснил Почта, позиция и действия США встречают непонимание и неприятие трезвомыслящих европейских политиков. Кроме того, многие страны, входящие в ЕС, переживают кризис евроинтеграции. Германия, как экономический лидер ЕС, осознает необходимость выживания.

"Терять ежегодно миллиарды долларов из-за того, что ряд американских корпораций желает продавать свой газ и запрещает покупать российский, для Германии вещь абсурдная. На этом этапе лояльность США перестает быть значимой, и задача защиты своих экономических интересов становится первоочередной", - резюмировал политолог.

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