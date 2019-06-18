Эксперт: миграция в более обеспеченные страны будет только усиливаться

Директор Института демографии ВШЭ, доктор экономических наук Анатолий Вишневский прокомментировал в эфире радио Sputnik Таджикистан прогнозы ООН о том, что население земли увеличится практически до 10 млрд. в ближайшие тридцать лет.

До середины века население планеты увеличится на 2 млрд. человек и к 2050 году составит 9,7 млрд. человек. Такой прогноз опубликовала ООН в своем докладе, посвященном глобальным демографическим изменениям. Как прогнозирует ООН, практически половину этого прироста составит население таких стран, как Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Танзания, Индонезия, Египет. Большая часть этих стран сталкивается с такими вызовами, как бедность, нехватка ресурсов, имущественное неравенство, голод. Естественно, что закономерным итогом становится отток населения в более обеспеченные страны.

"Это общемировая проблема, потому что рост населения в развивающихся странах неизбежно приводит к нарастанию миграционного давления на развитые страны", - заявил Вишневский в эфире радио Sputnik Таджикистан.

По словам эксперта, такое давление испытывает Европа, испытывают США со стороны стран Латинской Америки, испытывает и Россия со стороны стран пост-СССР. Мигранты при определенных условиях могут рассматриваться как определенный ресурс, но для их использования в качестве ресурса нужны определенные меры, политика, программы адаптации мигрантов.

"Сейчас остро ощущается нехватка ресурсов, поскольку до середины ХХ века на земле проживало всего 2 млрд. человек, а сейчас более 7 млрд. Поэтому есть проблемы ресурсов, что особенно актуально для развивающихся стран", - отметил Вишневский.

Как заявил эксперт, у развивающихся стран зачастую нет технологий, чтобы эффективно и экономно использовать имеющиеся ресурсы. Это все перекликается с проблемой миграции – люди покидают бедные страны. Часто ресурсы в бедных странах вообще ограничены – например, питьевая вода, энергетические ресурсы.

"По всем имеющимся прогнозам, только население Азии к середине века составит 5 млрд. человек. И это значит, что страны с большим количеством ресурсов и с большей территорией, как, например, Россия, будут испытывать все большее миграционное давление", - заключил Виноградов.

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