Йоффе: футбол давно превратился в бизнес

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции. Конкретно - в получении взятки при определении места проведения Чемпионата мира по футболу в 2022 года. Победителем тендера на место проведения в итоге стал Катар.

"Конечно, арест Платини в этой ситуации – сенсация. Футбол, как и многие другие виды спорта, превратился в бизнес", - констатировал Михаил Йоффе в эфире радио Sputnik.

По словам адвоката, поскольку проведение чемпионата мира связано с получением очень большой прибыли, естественно, что государства, которые претендуют на проведение чемпионата, заинтересованы в привлечении денежных средств, увеличении активов, оживлении экономики.

"Многие государства борются за проведение ЧМ у себя именно с экономической целью. И возможны случаи подкупа того лица, от решения которого зависит выигрыш в этом тендере. Поэтому радует то, что такие случаи выявляют, преступление расследуется, виновных пытаются наказать. Будем ждать результатов расследования", - резюмировал Йоффе.

Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015-года. В силу своей должности он также был членом исполнительного комитета ФИФА, ответственного за выбор стран проведения Чемпионата мира.

В октябре арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его от должности на 90 дней. В декабре чиновник был дисквалифицирован на 8 лет, однако в мае 2016 года этот срок сократили вдвое.

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