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Гаспарян: нынешняя Украина далека от статуса правового государства

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (99)
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Журналист, публицист Армен Гаспарян полагает, что дело Кирилла Вышинского Украина сознательно затягивает.

Более года руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский находится в заключении. Как неоднократно заявлял и он сам, и многие другие журналисты, его дело является сугубо политическим, передает Sputnik Молдова.

"Режим Порошенко решил навесить на Вышинского абсолютно все. Ради этого история и затевалась руководством Украины. Но теперь ситуация изменилась. Порошенко не у власти, а сам суд не в состоянии объяснить некоторые тезисы обвинительного заключения", - заявил Армен Гаспарян.

По мнению Гаспаряна, этот момент наглядно демонстрирует, насколько нынешняя Украина далека от статуса какого-либо правового или демократического государства.

© Sputnik / Стрингер
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Все это свидетельствует о том, что на Украине сегодня абсолютная катастрофа с соблюдением прав журналистов, хотя права журналистов и свобода слова – одни из базовых ценностей Евросоюза, в который Украина так усиленно стремится.

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Как полагает публицист, тому, что новый президент Украины Зеленский, пока ни словом не обмолвился по поводу дела Вышинского, есть логичное объяснение. Если сказать, что Вышинский невиновен – это значит, что под сомнение будет поставлена вся идеология, которая насаждалась на Украине в течение последних лет. Если же заявить, что Вышинский виновен – в этом случае Зеленский подставит себя под исполнение абсолютно политического процесса.

"Понятно, что сейчас, когда даже суд не в состоянии объяснить некоторых моментов, дело еще более замедлится. Лучшее, что может сделать Киев – это освободить Вышинского и извиниться перед ним", - заключил Гаспарян.

Напомним, что Кирилл Вышинский был взят под стражу 15 мая 2018 года. Он обвиняется в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (99)

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Теги:
тюремное заключение, арест, Украина, Кирилл Вышинский


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