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Путин: России следует становиться сильнее

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В результате санкций против Москвы страдает не только российский, но и ведущие мировые рынки, заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

По экспертным данным, в результате всех рестрикций в отношении России она потеряла около 50 миллиардов долл., Евросоюз – 240 млрд. долл., США – 17 млрд. долл., Япония – 27 миллиардов долларов. Такие цифры привел Владимир Путин во время Прямой линии с гражданами России. Президент заметил, что это все отражается на рабочих местах в этих странах. По словам Путина, Евросоюз теряет российский рынок, продолжая политику санкций.

"Китай вот не имеет отношения к Крыму и к Донбассу. А тарифы на его товары все увеличиваются. Это ведь те же санкции. А атака на Huawei? Смысл ее только в одном – сдерживание развития Китая, который стал глобальным конкурентом Соединенным Штатам", - отметил Путин.

Флаг
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как заявил президент, в отношении России происходит все то же самое, поэтому, если Россия желает занять достойное место под солнцем, ей следует становиться сильнее, и в том числе – в экономической сфере.

"Несмотря на то, что мы получили даже некоторое преимущество от внешних рестрикций, мое личное убеждение заключается в том, что лучше жить в нормальных экономических условиях и руководствоваться общепринятыми и выполняемыми всеми правилами", - заключил Путин.

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Теги:
Китай, Россия, санкции, Владимир Путин


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