Разуваев о "Северном потоке-2": Штаты используют Данию в своих интересах

Дания полагает, что юго-восточный вариант маршрута газопровода "Северный поток-2" будет более безопасным с экологической точки зрения. Российский эксперт заявил в эфире радио Sputnik, что за словами об экологии стоят политические мотивы.

"К сожалению, Дания оказалась слабым звеном, и именно ее решили использовать Штаты для того, чтобы продвинуть на рынок свой СПГ. Но с Данией или без нее, а "Северный поток-2" будет построен", - заметил Разуваев.

Экология - стандартное объяснение, когда более внятных мотивов придумать нельзя, а процесс каким-либо образом необходимо затормозить. Разуваев напомнил, что во время строительства первого Северного потока много говорилось о рисках для экологии. Якобы, на дне лежит много кораблей со времен Второй Мировой войны, на которых до сих пор хранится химическое оружие, которое спровоцирует ужасную экологическую катастрофу.

"Однако ничего этого не случилось, газопровод был построен. В конце концов, и "Северный поток-2" будет построен", - заключил эксперт.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. По плану, строительство должно быть завершено в 2019 году. Из стран, через чьи территории должен быть проложен маршрут газопровода, осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG по требованию датской стороны подала заявку на строительство "Северного потока-2". В этой заявке предлагаются к рассмотрению две альтернативы маршрута. При этом ранее компания уже подавала две заявки на строительство: по основному маршруту в территориальных водах страны к югу от острова Борнхольм и по альтернативному - к северо-западу от Борнхольма.

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