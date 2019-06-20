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Александр Разуваев
© Photo: Youtube / Альпари

Разуваев о "Северном потоке-2": Штаты используют Данию в своих интересах

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Заявление Дании о "более приемлемом" маршруте для "Северного потока-2" прокомментировал руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.

Дания полагает, что юго-восточный вариант маршрута газопровода "Северный поток-2" будет более безопасным с экологической точки зрения. Российский эксперт заявил в эфире радио Sputnik, что за словами об экологии стоят политические мотивы.

"К сожалению, Дания оказалась слабым звеном, и именно ее решили использовать Штаты для того, чтобы продвинуть на рынок свой СПГ. Но с Данией или без нее, а "Северный поток-2" будет построен", - заметил Разуваев.

Экология - стандартное объяснение, когда более внятных мотивов придумать нельзя, а процесс каким-либо образом необходимо затормозить. Разуваев напомнил, что во время строительства первого Северного потока много говорилось о рисках для экологии. Якобы, на дне лежит много кораблей со времен Второй Мировой войны, на которых до сих пор хранится химическое оружие, которое спровоцирует ужасную экологическую катастрофу.

© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY
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"Однако ничего этого не случилось, газопровод был построен. В конце концов, и "Северный поток-2" будет построен", - заключил эксперт.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. По плану, строительство должно быть завершено в 2019 году. Из стран, через чьи территории должен быть проложен маршрут газопровода, осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG по требованию датской стороны подала заявку на строительство "Северного потока-2". В этой заявке предлагаются к рассмотрению две альтернативы маршрута. При этом ранее компания уже подавала две заявки на строительство: по основному маршруту в территориальных водах страны к югу от острова Борнхольм и по альтернативному - к северо-западу от Борнхольма.

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