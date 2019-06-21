Атаев о беспорядках в Грузии: это акция в стиле Саакашвили

Почему ситуация в Грузии накалилась и что стало причиной для беспорядков у стен парламента в Тбилиси, рассказал кандидат политических наук, политолог, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры Артур Атаев.

Поводом для начала беспорядков в столице Грузии стала ошибка протокольных служб, заметил в эфире радио Sputnik Артур Атаев.

По его словам, протокольное решение было сосредоточено на персоне Сергея Гаврилова. И Каха Каладзе, руководитель правящей политической партии "Грузинская мечта", отвечая на многочисленные вопросы, акцентировал внимание на том, что это ошибка протокольных служб. Они ошиблись, посадив Гаврилова в кресло председателя.

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"Но не это возмутило в большей степени Единое национальное движение. Поводом для провокаций стала русская речь, услышанная от Гаврилова. Нынешними оппонентами политической элиты Грузии и сторонниками Саакашвили это было трактовано, как "речь оккупантов", - заявил Атаев.

Как сообщил политолог, это была четко реализованная акция в "стиле Саакашвили", и вполне вероятно, она была скоординирована самим Саакашвили.

"Конечно, это дало новый импульс для Единого национального движения, поэтому то, что сегодня происходит, это своеобразная попытка ренессанса Саакашвили и его проекта Единого национального движения. И Гаврилов здесь всего лишь повод, который спровоцировал всплеск новой политической активности в "майданном стиле", - сказал Атаев.

Он полагает, что единое национальное движение не остановит попытки прийти к власти таким же образом, как это было реализовано в 2003 году, когда был смещен Шеварднадзе, и после "Революции роз" пришел к власти Саакашвили.

Напомним, что акции протестов начались после того, как делегаты из России под руководством депутата Госдумы Сергея Гаврилова приняли участие в прошедшей 26-ой Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии.

Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано.

Днем уже были попытки захвата здания парламента. Вечером протестующие вновь пошли на штурм законодательного собрания. Зазвучали требования отставки правительства. Полиция, спустя несколько часов после призыва митингующих в Тбилиси не устраивать беспорядки, применила слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

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