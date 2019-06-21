Эксперт: кто сменит "поставщика анекдотов" Юнкера, пока неизвестно

Исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал новость о том, что лидеры стран Евросоюза не смогли прийти к согласию по поводу нового главы Еврокомиссии.

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидерам стран Евросоюза не удалось договориться о том, кто станет новым главой Еврокомиссии. Как заявил Туск, в результате всестороннего обсуждения кандидатур так и не удалось добиться согласия, и ни один из кандидатов не смог набрать большинства. Планируется, что дискуссия по поводу нового главы продолжится 30 июня на внеочередном саммите.

Как отметил Станислав Бышок в эфире радио Sputnik, невозможность прийти к согласию является следствием того, что впервые за десятилетие две крупнейшие фракции, а именно Европейская народная партия (правоцентристы) и социал-демократы (левоцентристы), не набирают в совокупности больше 50% голосов. Соответственно, им нужно договариваться не только между собой, что они успешно делали на протяжении предыдущего десятилетия, а еще и со своими партнерами.

Сейчас говорят о том, что партнерами коалиции станет блок АЛДЕ - Альянс либералов и демократов за Европу, также к ним могут присоединиться "зеленые". И вот эта коалиция, скорее, с левым уклоном, нежели с правым, требует, чтобы учитывались интересы малых партнеров - АЛДЕ и левых.

"Абсолютно все эксперты, которые комментировали новый состав парламента, говорили о том, что решения в Европарламенте, в том числе кадровые, будут приниматься несколько дольше, чем раньше", - сообщил Бышок.

Однако, заключил эксперт, при этом речь не идет о том, что в ближайшее время не будет избран новый глава Еврокомиссии вместо Юнкера, за которым уже закрепилась слава "поставщика анекдотов".