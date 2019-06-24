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Алексей Леонков
© Photo: Facebook / Алексей Леонков

Леонков: как США с помощью Прибалтики может душить экономику ЕС

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Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik объяснил, какую игру ведут Соединенные Штаты, поддерживая русофобскую риторику стран Прибалтики.

В Литве, Латвии и Эстонии все чаще стали говорить о некой "российской агрессии". В последнее время нагнетание напряженности приобретает признаки четко скоординированной кампании. НАТО снова оценивает вероятность столкновения с Россией в Прибалтике, местные власти просят прислать им побольше американских военнослужащих.

Военный эксперт в эфире радио Sputnik рассказал, кто руководит этой кампанией и для каких целей.

"Инициатором всего этого является как бы Прибалтика, но истинный зачинщик - Соединенные Штаты. Понятное дело, что бесплатно содержать страны Балтии никто не собирается. Но эта русофобия позволяет зарабатывать определенным структурам, я имею ввиду военно-промышленные комплексы США", - заявил Леонков.

© Sputnik / Виталий Тимкив
Российские истребители перехватили над Балтикой самолеты НАТО

Он отметил, что, если Соединенные Штаты дадут оружие странам Балтии, то потом за это придется расплачиваться странам Европейского союза.

Ведь, как подчеркнул Леонков, экономика прибалтийских стран больше дотационная, она жива за счет бюджета европейских стран.

"Тем самым американцы получают очень удобную удавку на шею Европейского союза. Вот такими младшими членами НАТО, то есть недавними, такими как Прибалтика, США может довольно успешно душить экономику европейских стран, ведь с долгами надо расплачиваться", - заключил эксперт.

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Теги:
Алексей Леонков, НАТО, Прибалтика


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