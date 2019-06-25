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CC BY 3.0 / Glavkom NN / Vadim Kolesnicenko February 8, 2010

Колесниченко: Украина создает политический пиар вокруг ситуации с газом

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Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко объяснил, зачем Украина нагнетает ситуацию вокруг поставок и транзита российского газа.              

Заявления Украины о критическом положении и нехватке газа связаны с нежеланием решать эти вопросы на экономической основе. Киев создает вокруг вопроса транзита российского газа политический пиар, заявил в эфире радио Sputnik Вадим Колесниченко.

"Украина из вопроса транзита российского газа через свою территорию делает исключительно политический проект, в котором хочет дважды выиграть. Россия на законных основаниях предлагает экономически обоснованный вариант, который решает только экономические вопросы, эту позицию РФ поддерживает и на заседаниях Еврокомиссии, и при встречах с представителями "Нафтогаза", - подчеркнул эксперт.

Несмотря на эту сложную ситуацию, Колесниченко считает, что сейчас есть все шансы "додавить украинских радикалов" с тем, чтобы Киев вел переговоры по транзиту российского газа с экономической позиции – это будет выгодно российской стороне, а также самой Украине, и европейским получателям газа.

CC0 / Pixabay / stevepb
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От переговоров России и Украины по этому вопросу зависит и транзит газа в Молдову. Тем не менее, украинские власти неоднократно заявляли, что готовы обеспечить нашу страну газом.

Президент РМ Игорь Додон призвал учитывать все возможные источники поставки газа в страну, особенно подчеркнув важность строительства газопровода Унгены-Кишинев. 

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Теги:
Россия, украина, газ, газ


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