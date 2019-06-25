Эксперт: решение ПАСЕ ограничивает санкции против России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Парламентарии в ночь на вторник приняли резолюцию, в которой говорится, что основные права делегаций в ассамблее не подлежат никаким санкциям.
Однако сохранились положения, которые касаются возможности опротестовать полномочия делегации.
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Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в эфире радио Sputnik прокомментировал это решение ПАСЕ.
"Фактически то решение, которое принято сегодня, это уже ограничение санкций. Ведь это решение о лишении полномочий, о лишении права голосовать в Совете Европы. Это были санкции по отношению к России, поэтому первый шаг сделан. Я думаю, последуют и другие шаги", — заявил он.
При этом, по словам Цекова, над вопросом об экономических санкциях предстоит еще долго и много работать, несмотря на то, что подобные ограничения не выгодны Европе.
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