Эксперт: решение ПАСЕ ограничивает санкции против России

В парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) еще остались представители стран со своим мнением, которое совпадает с российской позицией, считает член Комитета СФ по международным делам Сергей Цеков.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Парламентарии в ночь на вторник приняли резолюцию, в которой говорится, что основные права делегаций в ассамблее не подлежат никаким санкциям.

Однако сохранились положения, которые касаются возможности опротестовать полномочия делегации.

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Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в эфире радио Sputnik прокомментировал это решение ПАСЕ.

"Фактически то решение, которое принято сегодня, это уже ограничение санкций. Ведь это решение о лишении полномочий, о лишении права голосовать в Совете Европы. Это были санкции по отношению к России, поэтому первый шаг сделан. Я думаю, последуют и другие шаги", — заявил он.

При этом, по словам Цекова, над вопросом об экономических санкциях предстоит еще долго и много работать, несмотря на то, что подобные ограничения не выгодны Европе.

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