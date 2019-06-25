16:04 25 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.74
  • USD18.20
  • RUB0.29
  • RON4.40
  • UAH0.70
Поиск
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков. Архивное фото
© Sputnik / Максим Блинов

Эксперт: решение ПАСЕ ограничивает санкции против России

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
13 0 0

В парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) еще остались представители стран со своим мнением, которое совпадает с российской позицией, считает член Комитета СФ по международным делам Сергей Цеков.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Парламентарии в ночь на вторник приняли резолюцию, в которой говорится, что основные права делегаций в ассамблее не подлежат никаким санкциям.

Session plénière de l'APCE
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
Парламент Молдовы делегировал своих депутатов в ПАСЕ

Однако сохранились положения, которые касаются возможности опротестовать полномочия делегации.

Почему представитель PAS голосовал против возвращения России в ПАСЕ>>>

Делегация Республики Молдова в ПАСЕ поддержала резолюцию.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в эфире радио Sputnik прокомментировал это решение ПАСЕ.

"Фактически то решение, которое принято сегодня, это уже ограничение санкций. Ведь это решение о лишении полномочий, о лишении права голосовать в Совете Европы. Это были санкции по отношению к России, поэтому первый шаг сделан. Я думаю, последуют и другие шаги", — заявил он.

При этом, по словам Цекова, над вопросом об экономических санкциях предстоит еще долго и много работать, несмотря на то, что подобные ограничения не выгодны Европе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Москва: ультиматум ПАСЕ
Политолог: не исключен вариант выхода России из ПАСЕ
Лавров о допуске делегации России к работе ПАСЕ: русофобия непродуктивна
ПАСЕ высказалась о правительстве Майи Санду
Теги:
Россия, ПАСЕ


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
Роскошь для чиновников: Санду устроила в кабмине "день открытых дверей"
Додон: нам важно, чтобы потребители получали электроэнергию дешевле
Итоги недели отставок в Молдове
Смотрите, кто ушел: громкие отставки в Молдове

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru