Эксперт: в торговой войне США и Китая пострадает Apple

В торговой войне Соединенных Штатов с Китаем пострадает Apple и другие крупные американские технические компании, считает директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

Большое количество производственной мощности корпорации Apple находится в Китае.

Сейчас компания намерена перенести заводы в страны Восточной Азии или Соединенные Штаты. Этому виной обострившаяся торговая война Вашингтона и Пекина.

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В этой ситуации не только Apple, но и многие другие американские корпорации могут лишиться огромной части своей прибыли, заявил в эфире радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

"Трамп, вводя эти дополнительные санкции против китайских производителей, не задумывается о том, что в этом есть еще негативное влияние на американский рынок. Речь идет о потери его капитализации. Ведь привлечение внешних инвесторов в американские ценные бумаги - это один из краеугольных камней, на которых стоит экономика США", - подчеркнул эксперт.

Как отметил Зубец, падение капитализации американского фондового рынка сильно ударит по американской экономике.

Эту грозу, как добавил эксперт, хорошо понимают американские производители и всячески упираются, не советуя американскому президенту форсировать торговую войну с Пекином.

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