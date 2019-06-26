Эксперт: подтверждение полномочий делегации России в ПАСЕ лишь формальность

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии. В пользу России проголосовало 12 стран, в том числе и Республика Молдова.

После по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой российской делегации в парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) были опротестованы.

Принято решение, что комитет по правилам и регламенту и комитет по мониторингу подготовят в 24-часовой срок доклад по полномочиям делегации.

Проект документа обсудят в среду во второй половине дня.

Какова судьба российской делегации в ПАСЕ рассказал в эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского Педагогического Государственного Университета Владимир Шаповалов.

"Думаю, что шансы на полноценное возвращение достаточно велики. Было бы странно если бы эти указанные страны и делегаты высказались за возвращение делегации России в ПАСЕ, но без полномочий. Это было бы половинчатое решение, обессмысливающее возвращение РФ", - отметил Шаповалов.

По его мнению, подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ – лишь формальность. Эксперт считает, что сложившееся абсолютное большинство голосов представителей стран членов ПАСЕ, которые проголосовали за возвращение России, не потерпит каких-то существенных изменений.

В подтверждение этого факта Шаповалов напомнил, что перед голосованием за возвращение России в ПАСЕ на голосование было поставлено еще несколько антироссийских вопросов. Все эти инициативы были отменены парламентским большинством.

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"Можно констатировать, что в ПАСЕ сложилось устойчивое большинство депутатов стран, которые стремятся вернуть Россию в Парламентскую ассамблею и тем самым восстановить полноценный формат ПАСЕ. Поскольку ее деятельность без крупнейшей европейской страны становится несостоятельной. И поэтому то, что спустя пять лет после лишения России права голоса, большинство стран, в том числе Западной Европы, высказалось в пользу возвращения России ‒ это достаточно серьезный символический шаг, свидетельствующий о том, что эти страны настроены на конструктивный диалог с Россией", ‒ заключил Шаповалов.

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