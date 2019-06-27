12:30 27 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.64
  • USD18.16
  • RUB0.29
  • RON4.37
  • UAH0.69
Поиск
Алексей Кокорин
© Photo: Newstube

Кокорин: в ближайшие годы нас ждет "климатический апартеид"

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
6310

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин прокомментировал последний доклад ООН об изменений климата на Земле.

В ближайшие 11 лет могут обеднеть более 120 миллионов человек — они столкнутся с нехваткой продовольствия, проблемами со здоровьем или потерей дохода.

Дрейфующий во фьорде айсберг, Гренландия
© REUTERS / Lucas Jackson
Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять
10

Об этом заявил специальный докладчик ООН по чрезвычайной бедности и правам человека Филип Олстон. Причем, богатые, по его мнению, от проблем смогут откупиться. 

Ученые, предсказав такую ситуацию, назвали ее "климатическим апартеидом". 

Этот доклад в эфире радио Sputnik прокомментировал директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин. Он подтвердил, что такая проблема действительно может возникнуть, но названный период в 11 лет достаточно условный. 

"Именно проблема пресной воды и продовольствия станет главным изменением климата. Это будет результат воздействия человека на климатическую систему через повышение парникового эффекта, пусть и не большого, но существенного", - объяснил он.  

Он отметил, что в ближайший период на Земле изменится выпадение осадков. 

Климат меняется на глазах — Гольфстрим слабеет, Европа будет мерзнуть>>>

"Осадков на планете будет выпадать столько же, может немного больше. Но они будут неравномерно распределены. Где их сейчас мало - будет еще меньше, а где их много - станет еще больше. Это создаст очень серьезную проблему, она уже сейчас есть. За десять лет она может еще развиться, а через 20 станет еще хуже", - подчеркнул Кокорин. 

Он добавил, что грядущие сложности затронут уже не тысячи, а миллионы людей на всей планете. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Страшные последствия изменения климата: что ждет Молдову
Почему Трамп отказался контролировать климат в мире
Ников: бизнес-климат в Молдове хорош для тех, кто работает, а не ворует
Миронова: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением
Теги:
Алексей Кокорин, ООН, климат


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Европа изнывает от жары - фоторепортаж с улиц европейских столиц
Птица высокого полёта: дрон-сову показали на форуме "Армия-2019"
Все о министрах правительства Майи Санду
Все о министрах правительства Майи Санду

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться