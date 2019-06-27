Кокорин: в ближайшие годы нас ждет "климатический апартеид"

В ближайшие 11 лет могут обеднеть более 120 миллионов человек — они столкнутся с нехваткой продовольствия, проблемами со здоровьем или потерей дохода.
Об этом заявил специальный докладчик ООН по чрезвычайной бедности и правам человека Филип Олстон. Причем, богатые, по его мнению, от проблем смогут откупиться.
Ученые, предсказав такую ситуацию, назвали ее "климатическим апартеидом".
Этот доклад в эфире радио Sputnik прокомментировал директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин. Он подтвердил, что такая проблема действительно может возникнуть, но названный период в 11 лет достаточно условный.
"Именно проблема пресной воды и продовольствия станет главным изменением климата. Это будет результат воздействия человека на климатическую систему через повышение парникового эффекта, пусть и не большого, но существенного", - объяснил он.
Он отметил, что в ближайший период на Земле изменится выпадение осадков.
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"Осадков на планете будет выпадать столько же, может немного больше. Но они будут неравномерно распределены. Где их сейчас мало - будет еще меньше, а где их много - станет еще больше. Это создаст очень серьезную проблему, она уже сейчас есть. За десять лет она может еще развиться, а через 20 станет еще хуже", - подчеркнул Кокорин.
Он добавил, что грядущие сложности затронут уже не тысячи, а миллионы людей на всей планете.
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