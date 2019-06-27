Эксперт: НАТО не вернет Россию вслед за ПАСЕ

ПАСЕ приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии.
В пользу России проголосовало 12 стран, в том числе и Республика Молдова. Затем организация подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
В связи с этим некоторые эксперты заговорили о возможности возвращения России статус наблюдателя в парламентской ассамблеи НАТО.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета Дружбы Народов (РУДН), кандидат политических наук Павел Фельдман в эфире радио Sputnik заявил, что подобное решение НАТО невозможно.
"ПАСЕ это все-таки европейский политический институт и на него большое влияние оказывают страны, которые хотят с РФ развивать тесное экономическое и политическое сотрудничество", - отметил он.
По его словам, в число этих стран входят Германия и другие государства Южной и Восточной Европы. А НАТО, как подчеркнул эксперт, являются намного больше проамериканской организацией.
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"Сам смысл ее существования на сегодняшний день заключается в конфронтации с Россией. Естественно, она всеми возможными средствами будет показывать свое негативное отношение к РФ, а также нагнетать, чтобы оправдать свое существование. Сегодня отношения РФ и НАТО таковы, что невозможно представить, чтобы наш статус там был восстановлен", - заключил Фельдман.
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