Эксперт: НАТО не вернет Россию вслед за ПАСЕ

Политолог Павел Фельдман считает, что НАТО не собирается возвращать России статус наблюдателя вслед за Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

ПАСЕ приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии.

В пользу России проголосовало 12 стран, в том числе и Республика Молдова. Затем организация подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.

В связи с этим некоторые эксперты заговорили о возможности возвращения России статус наблюдателя в парламентской ассамблеи НАТО.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета Дружбы Народов (РУДН), кандидат политических наук Павел Фельдман в эфире радио Sputnik заявил, что подобное решение НАТО невозможно.

"ПАСЕ это все-таки европейский политический институт и на него большое влияние оказывают страны, которые хотят с РФ развивать тесное экономическое и политическое сотрудничество", - отметил он.

По его словам, в число этих стран входят Германия и другие государства Южной и Восточной Европы. А НАТО, как подчеркнул эксперт, являются намного больше проамериканской организацией.

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"Сам смысл ее существования на сегодняшний день заключается в конфронтации с Россией. Естественно, она всеми возможными средствами будет показывать свое негативное отношение к РФ, а также нагнетать, чтобы оправдать свое существование. Сегодня отношения РФ и НАТО таковы, что невозможно представить, чтобы наш статус там был восстановлен", - заключил Фельдман.

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