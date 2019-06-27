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Павел Фельдман
© Photo: VK / Павел Фельдман

Эксперт: НАТО не вернет Россию вслед за ПАСЕ

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Политолог Павел Фельдман считает, что НАТО не собирается возвращать России статус наблюдателя вслед за Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

ПАСЕ приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии.

© Sputnik / Стрингер
НАТО на самом деле хочет денег

В пользу России проголосовало 12 стран, в том числе и Республика Молдова. Затем организация подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.

В связи с этим некоторые эксперты заговорили о возможности возвращения России статус наблюдателя в парламентской ассамблеи НАТО.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов  Российского Университета Дружбы Народов (РУДН), кандидат политических наук Павел Фельдман в эфире радио Sputnik заявил, что подобное решение НАТО невозможно. 

"ПАСЕ это все-таки европейский политический институт и на него большое влияние оказывают страны, которые хотят с РФ развивать тесное экономическое и политическое сотрудничество", - отметил он. 

По его словам, в число этих стран входят Германия и другие государства Южной и Восточной Европы. А НАТО, как подчеркнул эксперт, являются намного больше проамериканской организацией.

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"Сам смысл ее существования на сегодняшний день заключается в конфронтации с Россией. Естественно, она всеми возможными средствами будет показывать свое негативное отношение к РФ, а также нагнетать, чтобы оправдать свое существование. Сегодня отношения РФ и НАТО таковы, что невозможно представить, чтобы наш статус там был восстановлен", - заключил Фельдман. 

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Теги:
Россия, ПАСЕ, НАТО


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