Политолог: санкции США не повлияют на строительство "Северного потока-2"

Эксперт считает, что ряд европейских компаний будут неприятно удивлены санкциями США в отношении лиц, причастных к "Северному потоку-2" и "Турецкому потоку".

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, предполагающий введение санкций в отношении лиц, причастных к реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik отметил, что эти санкции не стали неожиданностью, но они неприятно удивят европейские компании.

"Европейцы надеялись, что до этого не дойдет, что американцы погрозят, но не станут оформлять законодательно. Видимо, слишком хорошо думали об американцах", - заявил он.

По его словам, новые санкции вряд ли повлияют на строительство газопровода.

"Это не явилось неожиданностью подобно удару грома. Я думаю, уже выработаны механизмы, как с этим жить. Я считаю, что стратегически на создание потока это не повлияет", — отметил Синельников-Оришак.

Законопроект США предполагает запрет на въезд в Штаты и заморозку находящихся в юрисдикции США активов лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению" судов для укладки в море российских трубопроводов.

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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

США выступают против строительства "Северного потока-2", считая, что этот проект усилит влияние РФ на внешнюю политику европейских стран, и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. Президент США Дональд Трамп 12 июня заявил, что изучает вопрос о введении санкции против "Северного потока-2", но полагает, что лучший способ противостоять российскому влиянию в энергетической сфере в Европе - это продажа СПГ из США в ЕС.

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