Комаров: "Аэрофлот" обосновано завышает цены на гражданские перевозки

Как решение Аэрофлота поднять цены на гражданские перевозки скажется на рынке авиауслуг в направлении СНГ, объяснил эксперт Алексей Комаров.

Компания "Аэрофлот" с 1 июля повышает топливные сборы для рейсов по России, а также в страны СНГ, в том числе и в Молдову. Цены повысятся на 3-5 евро.

Зачем "Аэрофлот" идет на повышение цен в эфире радио Sputnik объяснил председатель редакционного совета издания "Авиатранспортное обозрение" Алексей Комаров.

"Аэрофлот" стоит особняком от других российских компаний. За счет того, что у нее есть имидж, что она может предоставлять услуги, которые не могут другие, "Аэрофлот" дает цены несколько выше, чем их другие российские коллеги, " - отметил Комаров.

По его словам, что касается рейсов в страны СНГ, то как правило они регулируются межправительственными соглашениями. Комаров объяснил, что на этих маршрутах летает ограниченное количество перевозчиков.

"Например, один от РФ - "Аэрофлот" и другой страны, соответственно их национальный перевозчик. В этом случае увеличение цены одного перевозчика будет повторено вторым, потому что нет конкуренции между большим количеством игроков рынка", - пояснил эксперт.

В целом, на взгляд Комарова, подорожание стоимости авиабилетов на 5 евро не является критичным. Однако, впоследствии и другие авиакомпании, работающие на рынке СНГ, могут последовать примеру "Аэрофлота".

Причиной повышения стоимости авиабилетов - увеличение топливного сбора и подорожание топлива в России. С этим же в "Аэрофлоте" связывают убытки компании в первом квартале текущего года.

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