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Алексей Мартынов
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Мартынов: на саммите G20 начал зарождаться многополярный мир

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Политолог Алексей Мартынов считает, что прошедший саммит "большой двадцатки" стал отправной точкой к развитию многополярного мира.

 

В Осаке 27–28 июня прошел саммит "Большой двадцатки", в котором принял участие президент России Владимир Путин.

© Sputnik /
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Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов высказал мнение, что главные итоги этого саммита не настолько очевидны.

Мартынов подчеркнул, что основная повестка саммита G20 в Осаке ушла на второй план. По его мнению, даже если посмотреть глобально, что освещали разные СМИ, то становится ясно – главными были двухсторонние встречи.

"В основном все освещали двусторонние встречи президентов Соединенных Штатов и России, трехсторонние встречи Китай - Индия - Россия. А также двухсторонние встречи с европейскими лидерами", - подчеркнул эксперт.

Политолог полагает, что именно на этом саммите может зародиться многополярный мир.

"Думаю, что мы являемся свидетелями исторического события, когда у нас буквально на глазах рождается многополярный мир. Этот саммит очень яркая иллюстрация того, кто как себя выстраивает и позиционирует. Дело не только в экономическом аспекте. Может так оно выглядит, что каждый борется за личное лидерство. Но это вчерашний день и все прекрасно это понимают," – отметил Мартынов.

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Он уверен, что нынешняя ситуация — это во многом "прорыв российской дипломатии, в том числе и в сильно изменившимся отношении к России". По словам Мартынова, это тот промежуточный результат, к которому российское руководство шло последние несколько лет, сознательно идя на издержки и выдерживая разнообразное давление.

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Теги:
Алексей Мартынов, Владимир ПУтин, саммит


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