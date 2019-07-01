Мартынов: на саммите G20 начал зарождаться многополярный мир

Политолог Алексей Мартынов считает, что прошедший саммит "большой двадцатки" стал отправной точкой к развитию многополярного мира.

В Осаке 27–28 июня прошел саммит "Большой двадцатки", в котором принял участие президент России Владимир Путин.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов высказал мнение, что главные итоги этого саммита не настолько очевидны.

Мартынов подчеркнул, что основная повестка саммита G20 в Осаке ушла на второй план. По его мнению, даже если посмотреть глобально, что освещали разные СМИ, то становится ясно – главными были двухсторонние встречи.

"В основном все освещали двусторонние встречи президентов Соединенных Штатов и России, трехсторонние встречи Китай - Индия - Россия. А также двухсторонние встречи с европейскими лидерами", - подчеркнул эксперт.

Политолог полагает, что именно на этом саммите может зародиться многополярный мир.

"Думаю, что мы являемся свидетелями исторического события, когда у нас буквально на глазах рождается многополярный мир. Этот саммит очень яркая иллюстрация того, кто как себя выстраивает и позиционирует. Дело не только в экономическом аспекте. Может так оно выглядит, что каждый борется за личное лидерство. Но это вчерашний день и все прекрасно это понимают," – отметил Мартынов.

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Он уверен, что нынешняя ситуация — это во многом "прорыв российской дипломатии, в том числе и в сильно изменившимся отношении к России". По словам Мартынова, это тот промежуточный результат, к которому российское руководство шло последние несколько лет, сознательно идя на издержки и выдерживая разнообразное давление.

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