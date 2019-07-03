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Депутат Государственной Думы РФ Александр Ющенко
© Sputnik / Vladimir Fedorenko

Эксперт: Пентагон пытается навязать термин "агрессия России"

Сказано в эфире
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Депутат Госдумы Александр Ющенко прокомментировал новый доклад Пентагона, в котором в очередной раз обвиняют Россию в агрессии.

Россия достигла большого мастерства в своей стратегии гибридной войны, теперь у этой державы значительные успехи на мировой арене, пишет The Washington Times со ссылкой на новый доклад Пентагона.

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Как отмечают авторы документа, для того, чтобы дать отпор "агрессии Москвы XXI века", США необходима всеобъемлющая и комплексная стратегия, в рамках которой будут задействованы все инструменты национальной мощи.

Эти заключения Пентагона в эфире радио Sputnik прокомментировал депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко.

"В медийном пространстве пытаются как бы узаконить термин "агрессия России". Доклад Пентагона идет в этом же контексте", - заявил Ющенко.

Он добавил, что в США происходят определенные внутриполитические противоречия между некоторыми силами, которые так или иначе занимаются "перетягиванием одеяла на себя". При этом, как подчеркнул Ющенко, сохраняется общая антироссийская и даже русофобская позиция.

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Президент Трамп, как считает Ющенко, лавирует между этими силами, а антироссийская позиция навязывается ему в повестку.

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"Тем не менее, мы видим, что происходило в Осаке, каким образом шли встречи. Трамп умеет нарушать определенные стереотипы, разрывать шаблоны. В целом встречи и переговоры были более-менее конструктивными", - добавил он.

Что касается позиции России, как объяснил депутат, у страны есть задача вести полноценный диалог со всеми государствами.

"Ни у кого нет задачи доминировать, выступать со своими национальными интересами на границе США. Канада не является стратегическим интересом России. Другие страны по соседству с США тоже не являются. Наши стратегические интересы — добрососедские отношения со странами бывшего СССР и Европой", - заключил Ющенко.

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Теги:
США, Россия, Пентагон


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