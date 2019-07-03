Эксперт: Пентагон пытается навязать термин "агрессия России"

Депутат Госдумы Александр Ющенко прокомментировал новый доклад Пентагона, в котором в очередной раз обвиняют Россию в агрессии.

Россия достигла большого мастерства в своей стратегии гибридной войны, теперь у этой державы значительные успехи на мировой арене, пишет The Washington Times со ссылкой на новый доклад Пентагона.

Как отмечают авторы документа, для того, чтобы дать отпор "агрессии Москвы XXI века", США необходима всеобъемлющая и комплексная стратегия, в рамках которой будут задействованы все инструменты национальной мощи.

Эти заключения Пентагона в эфире радио Sputnik прокомментировал депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко.

"В медийном пространстве пытаются как бы узаконить термин "агрессия России". Доклад Пентагона идет в этом же контексте", - заявил Ющенко.

Он добавил, что в США происходят определенные внутриполитические противоречия между некоторыми силами, которые так или иначе занимаются "перетягиванием одеяла на себя". При этом, как подчеркнул Ющенко, сохраняется общая антироссийская и даже русофобская позиция.

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Президент Трамп, как считает Ющенко, лавирует между этими силами, а антироссийская позиция навязывается ему в повестку.

"Тем не менее, мы видим, что происходило в Осаке, каким образом шли встречи. Трамп умеет нарушать определенные стереотипы, разрывать шаблоны. В целом встречи и переговоры были более-менее конструктивными", - добавил он.

Что касается позиции России, как объяснил депутат, у страны есть задача вести полноценный диалог со всеми государствами.

"Ни у кого нет задачи доминировать, выступать со своими национальными интересами на границе США. Канада не является стратегическим интересом России. Другие страны по соседству с США тоже не являются. Наши стратегические интересы — добрососедские отношения со странами бывшего СССР и Европой", - заключил Ющенко.

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