Танкаев: у рынка нефти есть серьезный вызов

Эксперт прокомментировал принятие странами ОПЕК+ хартии о долгосрочном сотрудничестве, а также рассказал о новых вызовах, которые появились на рынке нефти.

Страны ОПЕК+ единогласно проголосовали за хартию о долгосрочном сотрудничестве. После этого министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что соглашение стран организации не было ответом на наращивание нефтедобычи со стороны США.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире радио Sputnik прокомментировал эту инициативу стран ОПЕК+.

Он отметил, что давно создано новое направление промышленности, которое реализуется в основном в США. Оно заключается в том, что создается моторное топливо не из нефти. Для сравнения эксперт назвал производство этилового спирта в США, которое на 20% превосходит производство бензина в России.

По словам Танкаева, общее количество топлив в 2018 году, которые произвели не из нефти, составило 300 миллионов тонн или шесть миллионов баррелей в сутки.

"Вот этот процесс и приводит к дестабилизации нефтяного рынка. Предложение превышает спрос, благодаря наличию такого конкурентного набора топлив. Поэтому сдерживание добычи нефти странами ОПЕК+ это очень серьезный фактор мирового рынка, который нельзя исключить. Если его исключить, цены упадут очень сильно. Страны ОПЕК это все понимают", - подчеркнул Танкаев.

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По его словам, сейчас идут переговоры о разработке некоего положение, которое сделает группу ОПЕК+ постоянной. То есть не нужно будет продлевать ее, как было раньше.

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