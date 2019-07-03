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Евгений Москвичев
© Sputnik / Рамиль Ситдиков

Эксперт: зачем в России усиливают контроль над водителями-иностранцами

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Предложение МВД и Федеральной таможенной службы прокомментировал депутат Госдумы РФ.

В МВД России предложили усилить контроль за водителями-иностранцами. В частности глава ведомства Владимир Колокольцев заявил, что вскоре иностранцы не смогут въезжать в страну, если у них будут неоплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения на территории РФ.

Проблесковые маячки на машине ГАИ.
© Sputnik / Виктор Толочко
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МВД совместно с Федеральной таможенной службой собирается создать информационную базу данных, чтобы контролировать уплату штрафов иностранными гражданами при выезде из России, а также накладывать временный запрет на въезд до исполнения ими обязательств.

Эту инициативу прокомментировал президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, депутат Госдумы РФ Евгений Москвичев.

"Ну, к примеру, МКАД закрыт с 6 до 10 вечера, а машины и грузовики ездят, никто их не штрафует. Скорость превышают - их тоже никто не штрафует. Вся эта информация будет приходить в таможню, которая до пунктов пропуска будет проверять", - сказал президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, депутат Госдумы РФ Евгений Москвичев Sputnik Молдова.

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Как подчеркнул эксперт, такая практика уже давно действует в других странах. Там так же, человек будет обязан оплатить штраф, прежде чем выехал из страны.

"Наши, российские, перевозчики работают за границей, и они не могут выехать, пока не уплатят штраф. А если водитель выехал и не заплатил, то его в эту страну не пускают", - заключил депутат.

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Теги:
Россия, МВД РФ


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