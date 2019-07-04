Москович: очень надеюсь на молдавских участников в Славянском базаре

Республику Молдова на Международном конкурсе "Славянский базар - 2019" среди взрослых будет представлять певица Лидия Исак.

На детском конкурсе выступит Анастасия Барбэ, заявил в эфире радио Sputnik Молдова официальный представитель фестиваля, народный артист РМ Константин Москович.

Конкурс пройдет в июле в белорусском городе Витебск с 8 по 17 июля.

"В этом году от Молдовы принимает участие Лидия Исак и Анастасия Барбу. Сам национальный отбор в этом году проводили другие люди. Об этом я попросил, потому что был за рубежом. Форма отбора была очень жесткая и мною контролировалась. Я всегда за то, чтобы поехали лучшие из лучших", - отметил Москович.

По его словам, обе исполнительницы очень талантливы, но все зависит от того, как они смогут себя подать, ведь условия конкурса сложные, в том числе и необходимо выступить с живым оркестром.

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"Очень надеюсь на Лидию Исак. Она участвовала в различных конкурсах, у нее хороший опыт, репертуар и вокальные данные. Надеюсь, что члены жюри ее по достоинству оценят", - добавил народный артист РМ.

Он также отметил и систему голосования на конкурсе, особенно подчеркнув транспарентность и быстроту голосования.

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