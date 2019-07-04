Эксперт: что будет с поставками газа в Молдову и другие страны через Украину

Представители украинской газовой компании "Нафтогаз" не раз заявляли, что готовятся к перебоям с транзитом российского газа через Украину. Другие и вовсе заявляли о прекращении его транзита после 2019 года.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал в эфире радио Sputnik сложные отношения России и Украины в вопросе закупки и транзита газа.

Эксперт считает, что Украина методично и последовательно загоняет себя в тупик, который грозит ей полной потерей газового транзита.

При этом, как подчеркнул Колесниченко, российская сторона неоднократно демонстрировала свою готовность к переговорам и подписанию контракта с Украиной на условиях коммерческой выгоды.

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А власти Киева, как отметил эксперт, в течение последних нескольких лет демонстрировали желание добиться транзита российского газа через свою территорию на выгодных для себя условиях путем политического шантажа и привлечения к переговорам третьей стороны.

"Вопросы, которые сегодня вбрасываются через социальные сети украинской стороной, направлены, прежде всего, на европейских партнеров, чтобы привлечь их на свою сторону. На самом деле Украина готовится к перебоям. По сравнению с прошлым годом, она заготовила на 2,5 миллиарда кубов газа больше в своих газохранилищах. Европа подготовилась к этим перебоям. И подготовила этих запасов на 10-15% больше, чем в прошлом году. То есть все четко знают: перебои будут", - отметил Колесниченко.

Как полагает эксперт, Украина хочет дождаться кризиса и с помощью Европы вынудить росссийский "Газпром" подписать невыгодный для себя контракт, несмотря на то, что газопровод в Украине находится в плачевном состоянии.

"Со времен Советского Союза там не было технического перевооружения. Огромная часть газа теряется из-за несовершенства технологий на Украине. Это все признают", - подчеркнул Колесниченко.

Он напомнил, что Украина весной заявила о своем желании продать эту трубу, но из-за политических рисков в этой стране активные игроки на этом рынке пока даже не рассматривают вопрос о совместном использовании, либо приобретении этой трубы.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. От этого во многом зависит вопрос поставки российского газа и в Молдову. Когда состоится следующий раунд переговоров по этому вопросу, пока неизвестно.

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