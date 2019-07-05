Фененко: Словакия не сможет повлиять на отмену антироссийских санкций

В парламент Словакии внесут резолюцию об отмене антироссийских санкций, сообщил депутат от евроскептической партии "Мы семья" Петер Марчек.

Политолог, доцент факультета мировой политики МГУ имени М. Ломоносова Алексей Фененко высказал в эфире радио Sputnik мнение, что у словацких политиков не выйдет как-то повлиять на отмену антироссийских санкций из-за сильной зависимости Словакии от Соединенных Штатов.

"Вероятность очень маленькая по одной простой причине. Эти страны ориентированы на политику Европейского союза и НАТО. Если бы Словакия была абсолютно самостоятельным государством вроде Китая или Индии, то, конечно, это могло бы повлиять на многое. Но они полностью зависят от США через механизм НАТО и от брюссельской бюрократии через институт ЕС", - подчеркнул эксперт.

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По его словам, в этих структурах задают тон совсем другие лидеры с совсем другими представлениями о России.

"Для того, чтобы реализовать эту задумку (отмену антироссийских санкций - ред.) нужен очень серьезный кризис в ЕС. Возможно, он произойдет через несколько лет, и тогда у тех сил бизнеса, которые желают отмены санкций в этих странах, появится шанс, но не ранее", - заключил Фененко.

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