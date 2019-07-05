Эксперт: ОДКБ думает создать свой интернет в рамках организации

Парламентарии и аналитики Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выходят с инициативой создать свою Сеть в рамках организации, заявил Sputnik Казахстан председатель Экспертно-консультативного совета Парламентской ассамблеи ОДКБ и депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный.
Для стран-участниц ОДКБ создается единое информационное пространство>>>
По его мнению, в первую очередь это вопрос противодействия террористической и экстремистской угрозе - имеется ввиду именно противостояние этим идеологиям, ведь терроризм не имеет границ, национальности и так далее.
"И это - самая главная площадка где важно объединить усилия, несмотря на политические и иные сложности, которые преследуют разные страны", - заявил он.
Выборный отметил, что в целом интернет-пространство и вовсе практически невозможно контролировать и регламентировать.
А в случае создания новой сетевой платформы, как считает эксперт, будет возможность оградить не только подрастающее поколение, но и граждан в целом, от идеологического и деструктивного влияния, которым полон современный интернет.
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