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© Sputnik / Владимир Трефилов

Эксперт: ОДКБ думает создать свой интернет в рамках организации

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Эксперт ПА ОДКБ рассказал, какие шаги намерена предпринимать организация для борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Парламентарии и аналитики Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выходят с инициативой создать свою Сеть в рамках организации, заявил Sputnik Казахстан председатель Экспертно-консультативного совета Парламентской ассамблеи ОДКБ и депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный.

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По его мнению, в первую очередь это вопрос противодействия террористической и экстремистской угрозе - имеется ввиду именно противостояние этим идеологиям, ведь терроризм не имеет границ, национальности и так далее. 

"И это - самая главная площадка где важно объединить усилия, несмотря на политические и иные сложности, которые преследуют разные страны", - заявил он.

Aleksandr Bortnikov
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Выборный отметил, что в целом интернет-пространство и вовсе практически невозможно контролировать и регламентировать. 

А в случае создания новой сетевой платформы, как считает эксперт, будет возможность оградить не только подрастающее поколение, но и граждан в целом, от идеологического и деструктивного влияния, которым полон современный интернет. 

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Теги:
безопасность, терроризм, ОДКБ


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