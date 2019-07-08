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Станислав Бышок
© Sputnik / Александр Натрускин

Бышок: резолюция ОБСЕ по "Северному потоку-2" – документ "ритуальный"

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Исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал принятие ОБСЕ резолюции по "Северному потоку-2" и "Турецкому потоку".

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, направленную против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Пост газопровода
© Fotolia / Alexander Shevchenko
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В резолюции речь идет о том, что строительство газопроводов представляет угрозу для стран, которые планируют воспользоваться поставляемыми энергоресурсами. В разработке документа участвовали представители Литвы, США и Канады.

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По мнению эксперта, резолюция не носит какого-либо обязательного характера, кроме того, Бышок подчеркнул, что инициаторы этой резолюции, две страны из трех, к Европе географически не относятся.

"В данном документе совмещаются бизнес-интересы и опасения о возможности какого-то якобы давления со стороны России на те страны, через которые проляжет маршрут "Северного потока – 2", - заявил он в эфире радио Sputnik.

Как прокомментировал аналитик, деятельность ОБСЕ связана в большей степени с соблюдением прав человека, а не с энергоносителями.

"В этом смысле резолюция носит скорее ритуальный характер, и ее цель – подтвердить, что несмотря на то, что диалог с Россией возобновляется, и в ПАСЕ Россия снова присутствует, но, тем не менее, ОБСЕ считает нужным высказать свое опасение в отношении этого проекта", - заключил Бышок.

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Теги:
ОБСЕ, "Турецкий поток", Северный поток-2


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