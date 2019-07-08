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научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт
© Photo: Scientificrussia

Эйсмонт: в следующем году нас ждут гонки марсоходов

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В 2020 году человечество ждут сразу три миссии на Марс, рассказал в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Китай готов в следующем году совершить экспедицию на Марс. Как сообщают источники, создание марсохода для исследования поверхности Красной планеты уже завершилось. Одна из основных целей миссии – поиск возможных следов жизни на Марсе.

Кроме китайцев, к полетам готовятся еще несколько стран. По словам Эйсмонта, на Марс собирается, можно сказать, целая "флотилия" аппаратов.

"Полетит российский аппарат, который создан в сотрудничестве с европейским космическим агентством, посадочный "Экзомарс". Собираются американцы, ну и китайцы тоже объявили, что они летят", - заметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Как сообщил Эйсмонт, для подготовки такой экспедиции, которую планирует Китай, необходимо, по крайне мере, пять лет, значит, полет планировался достаточно давно.

"Появившаяся информация говорит о том, что им удалось к назначенному окну запуска обеспечить все необходимое, чтобы такой полет состоялся. Будем ждать гонок космических аппаратов на Марсе в следующем году", - резюмировал эксперт.

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Теги:
марсоход, Марс, освоение космоса, космос


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