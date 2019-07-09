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Алексей Анпилогов
Фото: из личного архива

Анпилогов: НАТО выгоден возврат к противостоянию с Россией

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Тема:
НАТО и Молдова: обещания и реальность (26)
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Реальная опасность в расширении НАТО есть, считает президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.

Ни Украина, ни Грузия, которые сейчас участвуют в различных программах взаимодействия с НАТО, не получат в ближайшем будущем членства в этом альянсе. Такое мнение высказал президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik.

© Sputnik / Стрингер
НАТО на самом деле хочет денег

По мнению эксперта, территория этих стран будет использоваться альянсом для различного рода провокаций в адрес России. Известно, что, начиная с 2014 года, разведывательные дроны США осуществляют постоянные полеты над территорией Украины, причем в непосредственной близости от российских границ.

Североатлантический альянс, полагает Анпилогов, почти исчерпал свои возможности для расширения. Военный потенциал таких государств, как Украина, Грузия или других, слабых в военном отношении стран, которые сейчас мечтают о вступлении в альянс, не в силах прибавить ни авторитета, ни военной мощи этой организации.

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© REUTERS / OGNEN TEOFILOVSKI
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"НАТО – это прежде всего система коллективной безопасности, и старые члены альянса совершенно не горят желанием отвечать за внешнеполитические авантюры постсоветских республик, которые вечно ищут повод для ссор с Россией", - отметил Анпилогов.

Поэтому, делает вывод эксперт, полноправными членами НАТО эти республики в ближайшее время не станут, но в качестве полигона для антироссийских провокаций их, конечно же, задействуют.

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С момента своей организации, НАТО должен был противостоять СССР и его сателлитам в Восточной Европе. Однако в настоящий момент, если посмотреть на операции стран-членов НАТО, можно увидеть, что НАТО почему-то ведет свои военные операции, свои войны не в североатлантическом регионе. Войска НАТО воевали в Афганистане, Ираке, Ливии, то есть, тех стран, которые никак не влияли на североатлантическую безопасность.

"Конечно, в этом плане возврат к противостоянию с Россией – это ответ собственному избирателю, что у нас есть Россия, привычный враг, и всю военную истерию, а это многомиллиардные контракты по армии, ВПК, мы разворачиваем против России", - заявил Анпилогов.

Все это сочетается с русофобией в СМИ, в массовой культуре – достаточно вспомнить, сколько русофобских фильмов было снято. Конечно, воевать с Россией никто не хочет, но сделать из нее очередную реинкарнацию "Империи зла" – это пожалуйста, ведь это приносит военные заказы и, соответственно, деньги.

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Тема:
НАТО и Молдова: обещания и реальность (26)

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Теги:
Россия, НАТО


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