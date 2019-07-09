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Юрий Рогулев
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Рогулев: когда нам ждать дефолта США и каким он будет

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Директор Фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Юрий Рогулёв рассказал, что означает прогнозируемый многими специалистами осенью нынешнего года дефолт США.

Аналитики Центра двухпартийной политики – независимой вашингтонской организации прогнозируют, что уже в сентябре правительство США может столкнуться с угрозой дефолта. Стоит ли паниковать, или ждать краха мировой экономики преждевременно?

Как разъяснил эксперт в эфире радио Sputnik, необходимо понимать, что речь идет в первую очередь о техническом дефолте, а не о реальном провале экономики. Технический дефолт означает, что имеется в виду дефицитное финансирование, то есть, такое, которое не вписывается в рамки бюджета.

Деньги, которые в этом случае заимствует правительство для оплаты своих расходов, могут быть использованы только по решению Конгресса.  Конгресс в этом случае принимает соответствующий закон, устанавливая планку заимствования, которую правительство не может превышать.

"Речь в данном случае идет именно об этом – установленная нынешней весной планка, то есть, максимальная сумма, должна быть пересмотрена. Иногда этот лимит, отпущенный правительству, исчерпывается раньше, что требует соответствующих действий от Конгресса", - сообщил Рогулев.

Эксперт рассказал о том, что это предсказуемый шаг, как как президент Трамп начал с того, что сильно сократил налоги, а сокращение налогов привело к сокращению поступлений в бюджет. Однако, продолжая тратить деньги при сокращающихся доходах, США поддерживают высокие темпы роста экономики – свыше 3%.

Оливер Стоун
© Sputnik / Григорий Сысоев
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"Так что речь о реальном дефолте в данном случае никак не может идти. Речь идет о продолжении политики правительства, которое тратит деньги при сокращении поступлений", - добавил эксперт.

Помимо этого, долг оценивается в долларах, и инфляционные расходы в какой-то мере покрываются просто печатанием этого самого доллара. США, из-за того, что страна является эмитентом доллара, то есть, это их валюта, получают колоссальные преимущества от этого.

"Также у них преимущества и в мировой торговле, где все сделки заключаются в долларах. США получают от этого колоссальные доходы", - резюмировал Рогулев.

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