17:30 10 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.01
  • USD17.86
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.70
Поиск
© Photo : из личного архива Дмитрия Юрьева

Эксперт: Запад хочет тоталитарного единообразия в мышлении людей

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
38 0 0

Политолог высказал свое мнение по поводу поведения властей западных стран, которые отказывают в аккредитации представителям российских СМИ.

Британские власти отказали в аккредитации на международную конференцию по свободе СМИ телеканалу RT и агентству Sputnik. Это решение прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев. 

"Думаю, это абсолютно логичное и правильное поведение со стороны "свободной прессы" в Великобритании. В свое время все это было предсказано замечательным английским писателем Джорджом Оруэллом в его антиутопическом романе "1984". Там у него было министерство правды, которое следило, чтобы ничего кроме лжи не выходило наружу", - заявил он. 

Он полагает, что сейчас таким министерством можно считать весь медиа-инстеблишмент свободного западного мира, прежде всего англо-саксонского мира.

Мобилна апликација Sputnik на српском језику
© Sputnik / Спутњик Србија
Sputnik задает новые тренды: на ПМЭФ обсудят вопрос цензуры в Интернете

Асафов: преследуя Ассанжа, США насаждают тотальную цензуру во всем мире>>>

"Мы все знаем из разных источников, что Russia Today и Sputnik воспринимаются очень многими обычными людьми как глоток свободы. Нам уже можно просто констатировать, теперь идеологический тоталитаризм и цензура печати идут к нам со стороны свободного запада. Они добиваются тоталитарного единообразия в мышлении в средствах массовой информации", - заключил Юрьев. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Симоньян прокомментировала нежелание Лондона аккредитовать Sputnik и RT
В Литве хотят запретить доступ к сайту Sputnik, реакция Симоньян
МИД об упреках Берлина в адрес Sputnik и RT: выводы без доказательств
На форум по свободе СМИ в Лондоне корреспондента Sputnik не допустили
Теги:
аккредитация, Дмитрий Юрьев, Russia Today, Sputnik


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Невесты в свадебных платьях приняли участие в веселом забеге - фото
Владимир Путин подарил щенка ретривера мальчику с аутизмом
Владимир Путин подарил щенка ретривера мальчику с аутизмом - видео
Отличники на 10 баллов
Отличники на 10 баллов: кто в Молдове успешно сдал экзамены БАК

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться