Эксперт: Запад хочет тоталитарного единообразия в мышлении людей

Политолог высказал свое мнение по поводу поведения властей западных стран, которые отказывают в аккредитации представителям российских СМИ.

Британские власти отказали в аккредитации на международную конференцию по свободе СМИ телеканалу RT и агентству Sputnik. Это решение прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев.

"Думаю, это абсолютно логичное и правильное поведение со стороны "свободной прессы" в Великобритании. В свое время все это было предсказано замечательным английским писателем Джорджом Оруэллом в его антиутопическом романе "1984". Там у него было министерство правды, которое следило, чтобы ничего кроме лжи не выходило наружу", - заявил он.

Он полагает, что сейчас таким министерством можно считать весь медиа-инстеблишмент свободного западного мира, прежде всего англо-саксонского мира.

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"Мы все знаем из разных источников, что Russia Today и Sputnik воспринимаются очень многими обычными людьми как глоток свободы. Нам уже можно просто констатировать, теперь идеологический тоталитаризм и цензура печати идут к нам со стороны свободного запада. Они добиваются тоталитарного единообразия в мышлении в средствах массовой информации", - заключил Юрьев.

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