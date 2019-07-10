Юрий Почта: реакция России на события в Грузии будет выверенной

Развитие событий в Грузии свидетельствует о том, что подобные провокации были хорошо спланированы и подготовлены заранее, полагает политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

Несмотря на то, что повод для начала протестов в Грузии был достаточно незначительным, быстро собравшаяся толпа, скоординированные действия, пропагандистская и информационная волны, почти мгновенно поднятые в местных СМИ – свидетельствуют о заблаговременной подготовке. Такое мнение выразил российский политолог в эфире радио Sputnik.

"Действительно, есть внешние силы, которые хотели бы разорвать имеющиеся культурные связи между Россией и Грузией – как это произошло с Украиной, Молдавией, рядом других стран", - заявил Почта.

Цель Запада - раскол России, и нынешняя Россия, которая возрождает свое влияние на другие страны, усиливает свое культурное влияние, Запад очень беспокоит. По словам эксперта, от России в данной ситуации требуется, прежде всего, выверенная реакция на происходящее.

"Россия – сторонник политики деэскалации. Мы заявили о своем неприятии таких выступлений, такой реакции. Наши культурные связи с Грузией сохраняются, дальнейшее зависит от того, какую грузинская политическая элита будет вести политику", - отметил Почта.

Он также добавил, что за происходящим стоит Саакашвили, известный политический провокатор. Дальнейшее развитие событий, считает эксперт, будет зависеть от того, хватил ли у нынешней власти Грузии сил справиться с провокациями.

Российская сторона, заключил Почта, готова к позитивному развитию событий и настроена очень конструктивно.

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