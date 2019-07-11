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Директор интеграционного центра Миграция и закон Дмитрий Михайлов
© Sputnik / Emil Sadyrov

Эксперт: что грозит молдаванам и другим мигрантам за фиктивную регистрацию в РФ

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В Госдуму России внесли законопроект, которым предлагается прописать в Уголовном кодексе новые варианты наказания за фиктивную регистрацию мигрантов — обязательные исправительные работы.

Новые меры по борьбе с незаконной регистрацией в РФ могут коснуться и граждан Республики Молдова. Ведь там проживают и работают порядка 360 тысяч граждан РМ. 

Эти дополнительные меры прокомментировал специалист в области миграционного права Дмитрий Михайлов. Он считает, что наказание в виде обязательных исправительных работ не уменьшит количество подобных нарушений.

"На текущий момент основная часть уголовных дел за фиктивную или незаконную регистрацию мигрантов открыты не совсем на преступников. Как правило, эти приезжие граждане просят своих друзей или родственников поставить их на учет", - заявил Михайлов для Sputnik Молдова.

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Как отметил эксперт, часто это единственный шанс для иностранного гражданина получить статус и постоянную регистрацию в России. Михайлов добавил, что тем не менее есть разные бизнес-структуры, которые пытаются уйти от ответственности.

"Эти структуры находят тех лиц, к которым невозможно применение данных санкций и которые могут зарегистрировать максимальное количество людей за определенную денежную сумму. Это, например, люди с ограниченными возможностями", - уточнил собеседник.

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Для уменьшения количества таких нарушений, как полагает эксперт, нужно другое наказание. Так как у многих иностранных граждан в РФ нет другого выхода, кроме как нарушить закон. 

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Теги:
мигрант, Россия


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