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Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
© Sputnik / Александр Натрускин

Журавлев: хотели создать однополярный мир, а получили войну

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Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik рассуждает о том, выиграл ли Запад от распада СССР.

Глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск полагает, что распад СССР не был геополитической катастрофой века, а являлся счастливым событием для всех народов бывших союзных республик. Об этом Туск написал у себя в Twitter.

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© Sputnik / В. Киврин
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"Для новой польской элиты распад СССР был великим успехом, так как Польша выпала из системы соцлагеря. Но тогдашний распад Союза ударил и по польскому народу, потому что страна в те годы испытала огромный экономический шок", - прокомментировал мнение европейского политического деятеля Журавлев в эфире радио Sputnik.

Политолог считает, что распад СССР был ударом по России, а для польской элиты все, что плохо для России, представляется положительным.

Однако победа над Союзом принесла много проблем людям не только в России, но и во всей Восточной Европе. Да и американцы, и Запад в целом, хоть и получили определенное геополитическое преимущество, но вместе с ним получили и массу сложностей.

"Попытка создать однополярный мир вылилась в огромное количество локальных войн, появились новые проблемы, которые при двуполярном мире не существовали. Вряд ли Запад много выиграл от своей победы", - резюмировал Журавлев.

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