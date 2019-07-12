Пушков: руководство ОБСЕ может посодействовать освобождению Вышинского

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал о проблеме освобождения Кирилла Вышинского и о том, какие усилия предпринимает российская сторона для ее разрешения.

Защита прав журналистов и принципов свободы слова и свободы информации стали одной из важнейших тем в современном мире. Об этом заявил Пушков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Он сообщил, что по этому поводу встречался с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером и с представителем ОБСЕ по свободе слова Арлемом Дезиром.

"Мы обратили внимание на то, что Вышинский по абсолютно надуманным обвинениям в госизмене уже год находится в тюрьме. Он является журналистом, не имеет доступа к секретным материалам, он физически не мог участвовать ни в какой деятельности по госизмене", - отметил Пушков.

По его словам, руководители ОБСЕ согласились с тем, что обвинение Вышинского совершенно надуманное, поэтому российская сторона обратилась к ним с предложением поставить этот вопрос перед новым руководством Украины. В данный момент это сделать будет несколько затруднительно, поскольку глава МИД Украины Климкин сейчас находится в отпуске, после которого, весьма вероятно, его ждет отставка, так что в силу этого у Украины сейчас просто нет руководителя МИДа, с которым можно было бы этот вопрос решить.

"Надеюсь, что все же принципиальная позиция руководства ОБСЕ в пользу освобождения Вышинского, которую они подтвердили в Вене, найдет свое выражение в тех контактах, которые будут у Гремингера и Дезира с новыми руководителями Украины", - заключил Пушков.