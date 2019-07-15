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Виктор Прядка
фото из личного архива Виктора Прядки

Прядка: борьба за конкурентоспособность привела к катастрофам Boeing 737

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В системе контроля качества при создании Boeing 737 MAX были допущены стратегические ошибки, что могло стать причиной двух авиакатастроф, полагает генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка.

На днях стало известно об уходе в отставку вице-президента Boeing Эрика Линдблада, ответственного за выпуск авивлайнеров Boeing 737 MAX. Полеты самолетов данной модификации были прекращены после двух крушений. В ноябре 2018 разбился Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air, а в марте – эфиопской компании Ethiopian Airlines. Эти две катастрофы стали причиной гибели более 300 человек. После происшедшего полеты Boeing 737 MAX были приостановлены.

"Возможно, создатели самолета хотели ввести современное поколение автоматической системы, которая улучшила бы управляемость самолета и тем самым повысила бы конкурентоспособность," – полагает Прядка.

По словам авиаэксперта, авиаконструкторам не удалось создать систему, отвечающую поставленным целям. Как заявил Прядка в интервью радио Sputnik, ошибки оказались фатальными, что в итоге привело к авиакатастрофам и падению рейтинга как семейства самолетов Boeing 737, так и компании Boeing в целом.

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