Эксперт: немецкие компании против остановки "Северного потока-2"

Экономист считает, что Германия не станет выступать против "Северного потока-2", потому что это ударит по немецким компаниям.

Глава немецкого координационного комитета форума "Петербургский диалог", экс-министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла заявил, что Европа не сможет остановить строительство газопровода "Северный поток – 2", потому что он необходим ей.

По словам Пофаллы, большинство европейцев считают проект верным и нужным. Кроме того, после отказа от угля ЕС понадобятся большие объемы голубого топлива, а самым выгодным и экологичным способом его поставки является именно прямой газопровод из России.

Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский в эфире радио Sputnik дал дополнительное объяснение такой позиции Германии.

По его мнению, остановку проекта "Северного потока –2" в Германии не приветствуют, потому что в таком случае немецкие компании потерпят серьезные убытки и затем потребуют их возмещения.

Ковалев: Германии не выгодна остановка строительства "Северного потока — 2">>>

"Если политики смогут остановить строительство, то каким образом будут возмещаться потери? По страховке нужен форс-мажор. Есть интересы определенных компаний. Они несут затраты, затем им необходимо отчитаться перед своими акционерами — куда потратили деньги. Поэтому здесь нет интересов Германии как государства", — подчеркнул Рожанковский.

По словам Рожанковского, если компаниям не будут возмещать убытки, то они будут вынуждены обращаться в высшие инстанции, например в Стокгольмский арбитраж или Гаагский суд.

"Кто будет возмещать убытки компаниям? Если никто, тогда это страховой случай и необходимо наличие форс-мажорной ситуации. Одна из формулировок форс-мажора — "при наличии запрета властей". Но такое в Европе - очень сильная вещь, и она фактически должна будет указать на источник этого форс-мажора. Но это был бы скандал почище самого строительства "Северного потока – 2". Ведь получится, что это форс-мажор, вызванный правительством США в Европе" — уточнил эксперт.

Как считает Рожанковский, если бы в европейских судах озвучили такое, то это обернулось бы международным скандалом.

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