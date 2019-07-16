Эксперт: для Европы было бы лучше сохранить ДРСМД

Вместо обвинения России во всех грехах Западу стоит предпринять меры для сохранения Договора о ракетах малой и средней дальности, рассказал в эфире радио Sputnik военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Немецкое издание Die Welt опубликовало статью, в которой уверяет, что Россия намеренно провоцирует конфронтацию с Западом, чтобы изменить существующий мировой порядок и подорвать сплоченность НАТО. При этом, по мнению автора, Россия боится идти на открытую конфронтацию с НАТО, и потому якобы планирует какие-то атаки "исподтишка" на страны Прибалтики, Польшу или Украину.

"Европе стоит обратить внимание на необходимость сохранения ДРСМД, и для этого необходимо было бы не разжигать какие-то страсти, пытаясь обвинять во всем Россию, а пересмотреть свое поведение и предпринять меры, чтобы сохранить этот договор", - заявил Перенджиев в интервью радио Sputnik.

По словам политолога, для этого надо не обвинять Россию в непонятных грехах, а начать конструктивный диалог. Необходимо понять, что в нынешнем виде ДРСМД уже не может существовать как двусторонний договор, он должен существовать, как многосторонний.

"Правильный шаг – заявления Франции и Великобритании, как европейских ядерных держав, о том, что они готовы присоединиться к договору. Это могло бы способствовать тому, чтобы США тоже остались в составе договора", - отметил эксперт.

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Как полагает Перенджиев, в дальнейшем можно было бы вести переговоры с Китаем, однако Западу это не нужно. Напротив, все делается для того, чтобы разрушить договор и выставить виновником произошедшего именно Россию.

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