Эксперт: США рвутся в космос, чтобы управлять ситуацией на Земле

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании национального военно-космического командования.
Эту инициативу французского руководства прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.
По мнению политолога, последнее объявление Макрона - это ни что иное, как имиджевый шаг и желание французского лидера среди первых обозначить свою преданность Вашингтону.
Как считает Кошкин, Соединенные Штаты рвутся в космос для того, чтоб "использовать новую диспозицию и обуздать геополитическую конфигурацию на Земле".
"Стремление выйти в космос - это желание доминировать на планете Земля. В последующие годы, скорее всего, будет настойчивое и динамичное освоение космического пространства. И, к огромному сожалению, переброс туда вооружения. В этой ситуации произойдет деление на Земле на державы первого ранга, способные вывести свои боевые ударные платформы в космос, и на все остальные государства, которых вынудят подчиняться странам высшего ранга", - пояснил политолог.
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