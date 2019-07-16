Эксперт: США рвутся в космос, чтобы управлять ситуацией на Земле

В последующие годы мир ожидает динамичное освоение космического пространства и переброс туда вооружения. В этой ситуации на Земле произойдет деление государств на страны высшего ранга и прочие, считает политолог.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании национального военно-космического командования.

Эту инициативу французского руководства прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

По мнению политолога, последнее объявление Макрона - это ни что иное, как имиджевый шаг и желание французского лидера среди первых обозначить свою преданность Вашингтону.

Как считает Кошкин, Соединенные Штаты рвутся в космос для того, чтоб "использовать новую диспозицию и обуздать геополитическую конфигурацию на Земле".

"Стремление выйти в космос - это желание доминировать на планете Земля. В последующие годы, скорее всего, будет настойчивое и динамичное освоение космического пространства. И, к огромному сожалению, переброс туда вооружения. В этой ситуации произойдет деление на Земле на державы первого ранга, способные вывести свои боевые ударные платформы в космос, и на все остальные государства, которых вынудят подчиняться странам высшего ранга", - пояснил политолог.

Анпилогов: НАТО выгоден возврат к противостоянию с Россией>>>

Как полагает эксперт, руководство США чувствует, что теряет свою монополию, и именно поэтому стремится в космос, а не из-за трудностей в экономике и финансах.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK