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Андрей Кошкин
© Photo: Военные материалы

Эксперт: США рвутся в космос, чтобы управлять ситуацией на Земле

Сказано в эфире
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В последующие годы мир ожидает динамичное освоение космического пространства и переброс туда вооружения. В этой ситуации на Земле произойдет деление государств на страны высшего ранга и прочие, считает политолог.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании национального военно-космического командования.

Игорь Коротченко
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Коротченко: космические войска – попытка США достичь военного превосходства

Эту инициативу французского руководства прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

По мнению политолога, последнее объявление Макрона  - это ни что иное, как имиджевый шаг и желание французского лидера среди первых обозначить свою преданность Вашингтону. 

Как считает Кошкин, Соединенные Штаты рвутся в космос для того, чтоб "использовать новую диспозицию и обуздать геополитическую конфигурацию на Земле".

"Стремление выйти в космос -  это желание доминировать на планете Земля. В последующие годы, скорее всего, будет настойчивое и динамичное освоение космического пространства. И, к огромному сожалению, переброс туда вооружения. В этой ситуации произойдет деление на Земле на державы первого ранга, способные вывести свои боевые ударные платформы в космос, и на все остальные государства, которых вынудят подчиняться странам высшего ранга", - пояснил политолог.

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Как полагает эксперт, руководство США чувствует, что теряет свою монополию, и именно поэтому стремится в космос, а не из-за трудностей в экономике и финансах.

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Теги:
Китай, Россия, США, Андрей Кошкин, космос


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